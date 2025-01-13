Секреты идеального ковра: как подобрать размер и форму

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ковер — это не просто вещь для уборки пыли и грязи. На самом деле, он может стать ярким акцентом в интерьере, объединить пространство и добавить уюта. Если вы думаете, что ковры давно вышли из моды, мы готовы доказать, что это не так!

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Как выбрать идеальный ковер

Главное, что стоит учесть при выборе ковра — это его форма и размер. Эти параметры зависят от планировки комнаты и её площади, поэтому без замеров не обойтись.

Ковер в гостиной

Гостиная — это место, где мы проводим много времени, отдыхая или принимая гостей. Правильно подобранный ковер может объединить все элементы пространства, сделав его более уютным и гармоничным.

Если ваша комната большая и в ней много мебели, выберите ковер, который будет достаточного размера, чтобы на нём поместилась вся мебель. Он должен стать центром зоны отдыха и связать все предметы в единую композицию.

Но не забывайте, что вокруг ковра должно оставаться свободное пространство — минимум 45-50 см. Если ковер будет упираться в стены или мебель, комната будет выглядеть перегруженной и менее просторной.

Как правильно разместить ковер

Когда ковер выбран, важно найти для него подходящее место. Он не должен быть слишком близко к стенам, иначе комната будет казаться загроможденной. Оставьте отступ в 45-50 см, чтобы пространство вокруг ковра "дышало". Это позволит сделать интерьер более воздушным и легким.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



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