Как правильно выбрать столешницу? Это важно для интерьера кухни

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно выбрать столешницу для кухни

При выборе столешницы учитывайте богатство оттенков мебели. Например, кремовые и коричневые оттенки хорошо сочетаются с фасадами в теплых тонах — желтом, оранжевом, красном.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Серые и мраморные рабочие поверхности прекрасно сочетаются с "холодными" кухонными гарнитурами — голубым, зеленым, сиреневым, розовым. Подбирайте цвет столешницы к другой мебели, стенам, потолку и полу.

Дизайнеры рекомендуют выбирать столешницы, которые на пару оттенков светлее, чем кухонная мебель. Это сделает интерьер ярче и красочнее. На кухне хорошо смотрятся разные цвета. Минимализм — черный, белый, бежевый, серый. Также подойдут пастельные оттенки желтого, зеленого, синего, красного.

Ваша кухня будет выглядеть солнечной, если вы выберете теплые цветовые палитры, такие как желтый, оранжевый, розовый.

Следует отметить, что специалисты по мебели рекомендуют ориентироваться на высоту столешницы исходя из роста человека, который будет ею пользоваться в дальнейшем. Высота должна быть комфортной: не слишком высокой и не слишком маленькой.

Из какого материала лучше подойдет кухонная столешница

Выбирайте более прочные и надежные материалы для столешниц. Это акрил, твердый, агломерат и натуральный камень. Стоят они на порядок дороже, но средний срок службы таких изделий составляет 10-15 лет.

Уточнения

Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.





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