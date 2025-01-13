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Эксперт объяснил появление желтых пятен на стенах в квартире

1:10
Недвижимость

Желтые пятна на стенах могут возникать не только из-за протечек от соседей, но и в результате наличия грибка или повышенной влажности. Такое мнение высказал строительный специалист, генеральный директор компании "Главснаб" Федор Васильев.

Карта мира на стене
Фото: Pexels by Marina Leonova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Карта мира на стене

По его словам, ржавая вода — это один из наиболее распространенных источников проблем, но далеко не единственный. Появление таких пятен зачастую связано с грибковыми образованиями, которые являются признаком сырости в помещении. Для борьбы с этой проблемой необходимо использовать антисептики.

Кроме того, пятна могут возникать из-за химических реакций между различными строительными материалами. Например, если поверхность стены была недостаточно качественно обработана перед нанесением грунтовки и шпаклевки, то обойный клей может взаимодействовать с остатками старой побелки, клея или клейстера от предыдущих обоев.

Чтобы избавиться от этих загрязнений, потребуется полностью очистить стену до основания и повторно провести процесс грунтовки и шпаклевки, сообщает News. ru.

 

Уточнения

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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