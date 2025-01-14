Бардак начинается с этого: как расстаться с ненужными вещами

Во время уборки часто сложно решиться на расставание с вещами. Однако некоторые предметы только занимают место и мешают организовать пространство. Освободите свой дом от ненужного хлама — вы удивитесь, как легко станет дышать!
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Уборка в квартире
Продукты с истёкшим сроком годности. Загляните в холодильник и кухонные шкафы. Старые соусы, специи и крупы с просрочкой не стоит хранить — это угроза здоровью и лишний беспорядок.
Старые косметические средства. Тушь, которой больше полугода, или крем с неприятным запахом пора выбросить. Косметика имеет ограниченный срок годности и может навредить коже.
Ненужные инструкции и коробки. Вы храните коробки от техники "на всякий случай"? От них давно пора избавиться, как и от инструкций, которые доступны в интернете.
Изношенные полотенца и постельное бельё. Полотенца с дырками и вытертые простыни больше не пригодятся. Подарите себе комфорт — освободите место для новых текстильных изделий.
Одежда, которую вы не носите. Если вещь не использовалась больше года, вероятность её востребованности крайне мала. Пожертвуйте одежду в благотворительные фонды.
Сломанные гаджеты и провода. Поломанные наушники или зарядки от старого телефона только захламляют дом. Отнесите технику в пункт приёма или утилизируйте.
Блокноты с исписанными страницами. Старые тетради, записки и неактуальные дневники уже не нужны. Отсканируйте важное, а остальное отправьте на переработку.
Детские игрушки. Поломанные игрушки и те, что давно забыты, лучше выбросить или отдать другим детям.
Ненужная посуда. Чашки с трещинами, тарелки без пары — избавьтесь от них, чтобы освободить место для удобной и красивой посуды.
Подарки, которые не радуют. Вещи, которые вам дарили, но они никогда не нравились, не обязаны занимать место. Смело прощайтесь с ними!
Освобождение от хлама не только организует дом, но и приносит чувство облегчения. Начните уборку уже сегодня — ваш дом будет вам благодарен!
Уточнения
Бордель бардак (в переносном смысле) — царящий беспорядок, хаос.
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