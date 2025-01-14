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Бардак начинается с этого: как расстаться с ненужными вещами

2:23
Недвижимость

Во время уборки часто сложно решиться на расставание с вещами. Однако некоторые предметы только занимают место и мешают организовать пространство. Освободите свой дом от ненужного хлама — вы удивитесь, как легко станет дышать!

Уборка в квартире
Фото: Freepik by rawpixel.com
Уборка в квартире
  1. Продукты с истёкшим сроком годности. Загляните в холодильник и кухонные шкафы. Старые соусы, специи и крупы с просрочкой не стоит хранить — это угроза здоровью и лишний беспорядок.
  2. Старые косметические средства. Тушь, которой больше полугода, или крем с неприятным запахом пора выбросить. Косметика имеет ограниченный срок годности и может навредить коже.
  3. Ненужные инструкции и коробки. Вы храните коробки от техники "на всякий случай"? От них давно пора избавиться, как и от инструкций, которые доступны в интернете.
  4. Изношенные полотенца и постельное бельё. Полотенца с дырками и вытертые простыни больше не пригодятся. Подарите себе комфорт — освободите место для новых текстильных изделий.
  5. Одежда, которую вы не носите. Если вещь не использовалась больше года, вероятность её востребованности крайне мала. Пожертвуйте одежду в благотворительные фонды.
  6. Сломанные гаджеты и провода. Поломанные наушники или зарядки от старого телефона только захламляют дом. Отнесите технику в пункт приёма или утилизируйте.
  7. Блокноты с исписанными страницами. Старые тетради, записки и неактуальные дневники уже не нужны. Отсканируйте важное, а остальное отправьте на переработку.
  8. Детские игрушки. Поломанные игрушки и те, что давно забыты, лучше выбросить или отдать другим детям.
  9. Ненужная посуда. Чашки с трещинами, тарелки без пары — избавьтесь от них, чтобы освободить место для удобной и красивой посуды.
  10. Подарки, которые не радуют. Вещи, которые вам дарили, но они никогда не нравились, не обязаны занимать место. Смело прощайтесь с ними!

Освобождение от хлама не только организует дом, но и приносит чувство облегчения. Начните уборку уже сегодня — ваш дом будет вам благодарен!

Уточнения

Бордель бардак (в переносном смысле) — царящий беспорядок, хаос.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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