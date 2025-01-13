Объем выдачи ипотеки в России в 2024 году снизился на 39 %

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам 2024 года объем ипотечного кредитования в России достиг примерно 4,8 триллиона рублей, как сообщают "Известия", ссылаясь на предварительные данные ВТБ.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Этот показатель оказался на 39 процентов ниже, чем в 2023 году, который стал рекордным с выдачами на уровне 7,8 триллиона рублей. В 2022 году объем ипотечных кредитов составил 4,9 триллиона рублей.

В банке добавили, что в декабре 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов оказался на 4 процента больше, чем в ноябре, превысив 270 миллиардов рублей. Основная часть выданных кредитов пришлась на семейную ипотеку и другие программы с государственной поддержкой. В декабре доля кредитов по семейной ипотеке достигла максимума за год, составив 84 процента.

Прогнозируется, что в 2025 году семейная ипотека вновь будет играть ключевую роль на рынке, при этом многое будет зависеть от действий правительства по стимулированию интереса россиян к данной госпрограмме.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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