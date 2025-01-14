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Альпийский воздух в квартире: хитрости, чтобы наполнить свой дом свежестью

1:44
Недвижимость

Каждый мечтает о доме, наполненном свежестью и уютом. Но как сделать так, чтобы приятный аромат сохранялся долго? Используйте проверенные способы, которые подойдут для любой квартиры.

Интерьер квартиры
Фото: Freepik by wuttichai1983
Интерьер квартиры

Лайфхаки для свежести

  • Домашние ароматизаторы. Приготовьте их сами: смешайте воду, эфирные масла и немного спирта в пульверизаторе. Такой спрей освежит воздух без химии.
  • Чистка мебели и ковров. Ткани могут впитывать неприятные запахи. Регулярная уборка с содой поможет устранить запахи и обновить текстиль.
  • Цитрусовые и специи. Сложите в вазу кожуру апельсина или лимона и добавьте корицу. Это создаст натуральный освежитель, который наполняет дом тёплым ароматом.
  • Проветривание. Самый простой способ, о котором часто забывают. Достаточно открыть окна на 10–15 минут утром и вечером, чтобы избавить дом от застоявшегося воздуха.
  • Живые растения. Комнатные цветы не только очищают воздух, но и придают дому свежесть. Лаванда или жасмин — идеальные варианты.
  • Уголь. Он отлично впитывает запахи. Расставьте угольные брикеты в шкафах и под раковиной, чтобы избежать неприятного амбре.
  • Запах чистоты. Стирайте шторы и пледы регулярно, а для стирки добавляйте ароматизированные кондиционеры.

Простые привычки

  • Выносите мусор каждый день.
  • Убирайте остатки еды сразу после готовки.
  • Используйте ароматические свечи или диффузоры для поддержания атмосферы уюта.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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