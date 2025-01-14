Альпийский воздух в квартире: хитрости, чтобы наполнить свой дом свежестью

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый мечтает о доме, наполненном свежестью и уютом. Но как сделать так, чтобы приятный аромат сохранялся долго? Используйте проверенные способы, которые подойдут для любой квартиры.

Фото: Freepik by wuttichai1983 Интерьер квартиры

Лайфхаки для свежести

Домашние ароматизаторы. Приготовьте их сами: смешайте воду, эфирные масла и немного спирта в пульверизаторе. Такой спрей освежит воздух без химии.

Чистка мебели и ковров. Ткани могут впитывать неприятные запахи. Регулярная уборка с содой поможет устранить запахи и обновить текстиль.

Цитрусовые и специи. Сложите в вазу кожуру апельсина или лимона и добавьте корицу. Это создаст натуральный освежитель, который наполняет дом тёплым ароматом.

Проветривание. Самый простой способ, о котором часто забывают. Достаточно открыть окна на 10–15 минут утром и вечером, чтобы избавить дом от застоявшегося воздуха.

Живые растения. Комнатные цветы не только очищают воздух, но и придают дому свежесть. Лаванда или жасмин — идеальные варианты.

Уголь. Он отлично впитывает запахи. Расставьте угольные брикеты в шкафах и под раковиной, чтобы избежать неприятного амбре.

Запах чистоты. Стирайте шторы и пледы регулярно, а для стирки добавляйте ароматизированные кондиционеры.

Простые привычки

Выносите мусор каждый день.

Убирайте остатки еды сразу после готовки.

Используйте ароматические свечи или диффузоры для поддержания атмосферы уюта.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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