Секрет блестящей столешницы: как поддерживать идеальную чистоту без усилий

Хочется, чтобы столешница выглядела как новая, но обычное мытьё не справляется? Секрет блестящей поверхности кроется в простых добавках к воде, которые найдутся в каждом доме.
Чтобы сохранить столешницу в идеальном состоянии, избегайте агрессивных абразивов и жёстких губок. Всегда проверяйте влияние выбранного средства на небольшой, незаметной области, особенно если столешница выполнена из деликатных материалов.
Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.
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С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.