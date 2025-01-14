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Секрет блестящей столешницы: как поддерживать идеальную чистоту без усилий

1:30
Недвижимость

Хочется, чтобы столешница выглядела как новая, но обычное мытьё не справляется? Секрет блестящей поверхности кроется в простых добавках к воде, которые найдутся в каждом доме.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Светлая кухня

Чем улучшить результат

  • Уксус. Разведите в тёплой воде 2-3 столовые ложки уксуса. Такой раствор уберёт жир, налёт и придаст поверхности блеск. Главное, избегайте использования на натуральном камне, чтобы не повредить материал.
  • Лимонный сок. Добавьте пару ложек сока в воду. Он не только справляется с загрязнениями, но и оставляет лёгкий свежий аромат.
  • Сода. Для матовых столешниц сода станет незаменимой. Немного порошка смешайте с водой до состояния пасты и аккуратно обработайте поверхность.
  • Масло. После уборки деревянных поверхностей протрите их тканью, смоченной в смеси воды и нескольких капель оливкового масла. Это защитит дерево от пересыхания и добавит блеск.
  • Моющее средство. Универсальный помощник. Растворите каплю средства в воде и смело приступайте к мытью.

Полезные советы

Чтобы сохранить столешницу в идеальном состоянии, избегайте агрессивных абразивов и жёстких губок. Всегда проверяйте влияние выбранного средства на небольшой, незаметной области, особенно если столешница выполнена из деликатных материалов.

Уточнения

Столешница (англ. Countertop также benchtop, worktop, kitchen bench) — горизонтальная или наклонная рабочая поверхность на кухне или других зонах приготовления пищи, а также ванных комнатах, туалетах и рабочих помещениях в целом.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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