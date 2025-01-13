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Как быстро и легко разморозить холодильник: советы для экономии времени

1:54
Недвижимость

Разморозка холодильника — процесс, который многие стараются отложить до последнего. Тем не менее, регулярная разморозка помогает не только поддерживать чистоту, но и экономить электроэнергию. Если вы не знаете, с чего начать, или сталкиваетесь с трудностями, не переживайте — у нас есть все необходимые советы и лайфхаки!

Полки холодильника
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Полки холодильника

Зачем важно размораживать холодильник

Слишком много льда может снизить эффективность работы устройства. В результате ваша еда не будет храниться так долго, как хотелось бы, а счет за электроэнергию вырастет. Кроме того, лёд может даже повредить внутренние детали холодильника.

Как правильно разморозить холодильник

Подготовка

Перед началом процедуры отключите холодильник от сети. Уберите все продукты и поместите их в сумки или в другой холодильник, чтобы они не испортились.

Используйте горячую воду

Поместите несколько контейнеров с горячей водой на верхнюю полку. Пар поможет быстрее растопить лёд. Если у вас есть возможность, используйте фен на низкой температуре, чтобы направить теплый воздух на проблемные участки.

Дайте время

Не торопитесь: лучше оставить холодильник размораживаться на несколько часов, чем пытаться ускорить процесс. Вода будет собираться на дне, поэтому подложите под холодильник полотенце или контейнер для сбора.

Чистка

После того как лёд растает, тщательно протрите внутренние стенки и полки. Это поможет удалить бактерии и запахи.

Включение холодильника

Когда всё высохнет, подключите холодильник к сети и подождите, пока он достигнет нужной температуры.

Полезные советы

  • Проводите разморозку регулярно — хотя бы раз в 6 месяцев.
  • Не используйте острые предметы для удаления льда, чтобы не повредить внутренние поверхности.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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