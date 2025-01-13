Рассказываем, как правильно хранить новогодние украшения

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Новый год прошел, и пора задуматься о том, как сохранить ваши украшения в идеальном состоянии. Правильное хранение новогодних декораций поможет вам избежать путаницы и потерь, а также продлить срок их службы. Вот восемь советов от опытных организаторов пространства, которые помогут вам эффективно упаковать и сохранить ваши любимые украшения.

Фото: Freepik by wirestock Новогодние украшения

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Начните с сортировки украшений. Создайте отдельные группы для гирлянд, шаров, свечей и прочих аксессуаров. Это упростит поиск необходимых предметов в следующем году.

Используйте оригинальные упаковки

Сохраняйте коробки от покупок. Они идеально подходят для хранения, так как уже имеют нужные формы и размеры. Это предотвратит повреждения и упростит транспортировку.

Пакуйте хрупкие предметы отдельно

Для хрупких элементов, таких как стеклянные шары, используйте пузырчатую пленку или ткань. Это защитит их от случайных ударов и повреждений.

Обозначьте упаковки

Подписывайте коробки с украшениями, указывая, что находится внутри. Это сэкономит время и сделает процесс подготовки к празднику более удобным.

Храните в прохладном, сухом месте

Избегайте хранения украшений в местах с высокой влажностью или температурой, таких как чердак или подвал. Идеальное место — это темный, прохладный и сухой шкаф.

Используйте органайзеры

Специальные органайзеры для шаров или гирлянд помогут вам сохранить порядок и избежать запутывания проводов. Рассмотрите возможность использования пластиковых контейнеров с разделителями.

Бережное отношение к проводам

Скручивайте гирлянды аккуратно, чтобы избежать запутывания. Для этого используйте специальные держатели или просто оберните их вокруг картонных карточек.

Периодическая проверка

Раз в год проверяйте состояние ваших украшений. Замените поврежденные элементы или избавьтесь от тех, которые больше не нужны. Это поможет поддерживать порядок и избежать накопления ненужных вещей.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете не только эффективно хранить свои новогодние украшения, но и создавать праздничное настроение каждый год, не тратя время на поиск и организацию.

Уточнения

Украше́ние Украшенье (от красота, красивый, красить; ст.-слав. краса; норм. hros — cлава) — бытовой, разговорный аналог научного термина декор.



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