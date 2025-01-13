Эти изменения в интерьере превратят вашу спальню в шикарный номер пятизвёздочного отеля!

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Любое пространство можно преобразить, и спальня не исключение. С помощью нескольких простых решений ваша комната может стать элегантной, как в дорогом отеле.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная спальня

Начните с покупки одеяла, которое будет больше матраса — это добавит уют и роскошь. Идеально подойдет белый комплект из египетского хлопка с высокой плотностью, который всегда выглядит дорого.

Важным элементом является грамотное освещение: настольные светильники для тумбочек, потолочная люстра или настенные бра могут выгодно выделить спальню и создать нужную атмосферу.

Для дополнительного эффекта можно использовать большие зеркала, которые визуально расширяют пространство, а нейтральные цвета, такие как палевый, серо-коричневый или кремовый, создадут атмосферу спокойствия и роскоши.

Чтобы избежать визуального беспорядка, подумайте о потайных местах для хранения, например, в кровати, пуфиках или прикроватных тумбочках.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.