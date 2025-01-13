Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вода из бутылок вызывает тревожность? Правда, которую скрывают
Как предотвратить появление плесени в доме? Средства, которые всё сделают за вас
Британский политик призывает к использованию Северного потока-2 для решения газовой проблемы
Дети и самоеды: идеальный союз для активных семей
Неожиданные зимние автоаксессуары: это обязательно должно быть в вашем багажнике
Королевские реликвии XVI века найдены в Литве
Щадащая проработка всего тела: три упражнения, которые заменят становую тягу
Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным
Юрий Лоза рассказал, какое кулинарное открытие сделал в новогодние праздники

Эти изменения в интерьере превратят вашу спальню в шикарный номер пятизвёздочного отеля!

1:02
Недвижимость

Любое пространство можно преобразить, и спальня не исключение. С помощью нескольких простых решений ваша комната может стать элегантной, как в дорогом отеле.

Стильная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная спальня

Начните с покупки одеяла, которое будет больше матраса — это добавит уют и роскошь. Идеально подойдет белый комплект из египетского хлопка с высокой плотностью, который всегда выглядит дорого.

Важным элементом является грамотное освещение: настольные светильники для тумбочек, потолочная люстра или настенные бра могут выгодно выделить спальню и создать нужную атмосферу.

Для дополнительного эффекта можно использовать большие зеркала, которые визуально расширяют пространство, а нейтральные цвета, такие как палевый, серо-коричневый или кремовый, создадут атмосферу спокойствия и роскоши. 

Чтобы избежать визуального беспорядка, подумайте о потайных местах для хранения, например, в кровати, пуфиках или прикроватных тумбочках. 

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Туризм
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому Аудио 
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера
Недвижимость
Эксперт объяснил, почему оставлять ключ в двери на ночь — необходимая мера Аудио 
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
Недвижимость
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Садальский оценил фильм Анора с российским актёром Юрой Борисовым
Последние материалы
Неожиданные зимние автоаксессуары: это обязательно должно быть в вашем багажнике
Королевские реликвии XVI века найдены в Литве
Щадащая проработка всего тела: три упражнения, которые заменят становую тягу
Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным
Юрий Лоза рассказал, какое кулинарное открытие сделал в новогодние праздники
Как правильно включить белковые коктейли и батончики в рацион для похудения?
Эти изменения в интерьере превратят вашу спальню в шикарный номер пятизвёздочного отеля!
Зимний букет: что делает его особенным?
Не разогревайте этот продукт в микроволновке: опасно для здоровья
Этот чудесный пирог с картофелем и тыквой восхитителен: в начинке также шпик и два вида сыра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.