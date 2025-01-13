Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое

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1:16
Недвижимость

Экономия на стирке — это не только способ сохранить деньги, но и возможность заботиться об экологии. Современные стиральные машины предлагают множество программ, позволяющих сократить расходы и уменьшить воздействие на природу.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители или предварительную обработку пятен вручную.

Выбирайте короткие или экологичные программы. Они экономят воду и энергию, но подходят только для освежения слегка загрязнённых вещей. Для гигиеничной стирки используйте более высокие температуры, особенно зимой, когда увеличивается риск бактерий и вирусов.

Сортируйте бельё. Разделение вещей по степени загрязнённости и ткани помогает добиться наилучшего результата и уменьшить нагрузку на машину.

Загружайте машинку правильно. Заполняйте барабан на три четверти, чтобы бельё свободно двигалось в процессе стирки.

Используйте экологичные средства. Биоразлагаемые порошки и кондиционеры, заменённые уксусом, сделают процесс более экологичным.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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