Выключаете смарт-ТВ на ночь? Это может привести к поломке!

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Смарт-телевизоры стали неотъемлемой частью современной жизни, предоставляя удобный доступ к фильмам, сериалам и приложениям в любое время. Но неправильное использование может повредить устройство и сократить его срок службы.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Телевизор

Самая распространённая ошибка — отключение смарт-ТВ от электросети. Когда телевизор полностью обесточен, прерываются автоматические процессы оптимизации, которые он выполняет в режиме ожидания. Это может негативно сказаться на состоянии экрана и других компонентов.

Если вы используете телевизор ежедневно, лучше оставлять его подключённым к сети даже ночью. Выключение оправдано только в исключительных случаях, например, когда вы уезжаете надолго и устройство не будет использоваться.

Правильный уход за смарт-ТВ не требует больших усилий. Убедитесь, что устройство остаётся подключённым, и избегайте резких отключений. Это не только сохранит ваш телевизор в рабочем состоянии, но и поможет вам наслаждаться его функциями без сбоев. Помните: экономия электроэнергии важна, но чрезмерное желание сократить расходы может обернуться затратами на ремонт.

Уточнения

Smart TV (в переводе с англ. — «умное телевидение») — это традиционный телевизор с интегрированным интернетом и интерактивными функциями, которые позволяют пользователям получать музыку и видео, просматривать веб-сайты и фотографии.



Электрическая сеть — совокупность электроустановок, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии от электростанции к потребителю.



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