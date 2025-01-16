Как вернуть одежде форму после усадки: 5 проверенных лайфхаков

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Случайно выставленный неправильный режим стирки может испортить вашу любимую вещь, сделав её заметно меньше. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут вернуть одежде первоначальный вид.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Одежда

5 способов спасти севшую одежду

Используйте кондиционер для белья

Разведите кондиционер в теплой воде (2 части воды на 1 часть кондиционера). Замочите вещь на 12-24 часа, затем тщательно промойте и оставьте сушиться без отжима. Под собственным весом ткань расправится и вернёт свою форму.

Примените уксус

Смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:1 и замочите одежду на 10-12 часов. После этого промойте в холодной воде, не выжимая, и дайте высохнуть в естественных условиях. Уксус размягчит волокна ткани, позволяя им растянуться обратно.

Воспользуйтесь утюгом или отпаривателем

Прогладьте одежду с использованием пара. Тепло помогает растянуть волокна ткани, возвращая им прежнюю форму. Этот метод особенно эффективен для хлопка и шерсти.

Шампунь или кондиционер для волос

Наполните таз тёплой водой, добавьте 1-2 столовые ложки детского шампуня или кондиционера для волос. Замочите вещь на 30 минут, чтобы волокна ткани стали более эластичными. Затем аккуратно растяните её руками и сушите естественным образом.

Примените глицерин

Смешайте глицерин с водой до вязкой консистенции. Нанесите смесь на одежду, оставьте на 15 минут, затем вручную растяните ткань до нужного размера. Промойте в воде и сушите, периодически поправляя форму.

Советы для предотвращения усадки

Всегда проверяйте ярлыки с рекомендациями по уходу за одеждой.

Используйте деликатные режимы стирки для шерсти, хлопка и деликатных тканей.

Избегайте горячей воды, если в этом нет необходимости.

Уточнения

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.



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