Как вернуть одежде форму после усадки: 5 проверенных лайфхаков

Случайно выставленный неправильный режим стирки может испортить вашу любимую вещь, сделав её заметно меньше. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут вернуть одежде первоначальный вид.
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Одежда
5 способов спасти севшую одежду
Используйте кондиционер для белья
Разведите кондиционер в теплой воде (2 части воды на 1 часть кондиционера). Замочите вещь на 12-24 часа, затем тщательно промойте и оставьте сушиться без отжима. Под собственным весом ткань расправится и вернёт свою форму.
Примените уксус
Смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:1 и замочите одежду на 10-12 часов. После этого промойте в холодной воде, не выжимая, и дайте высохнуть в естественных условиях. Уксус размягчит волокна ткани, позволяя им растянуться обратно.
Воспользуйтесь утюгом или отпаривателем
Прогладьте одежду с использованием пара. Тепло помогает растянуть волокна ткани, возвращая им прежнюю форму. Этот метод особенно эффективен для хлопка и шерсти.
Шампунь или кондиционер для волос
Наполните таз тёплой водой, добавьте 1-2 столовые ложки детского шампуня или кондиционера для волос. Замочите вещь на 30 минут, чтобы волокна ткани стали более эластичными. Затем аккуратно растяните её руками и сушите естественным образом.
Примените глицерин
Смешайте глицерин с водой до вязкой консистенции. Нанесите смесь на одежду, оставьте на 15 минут, затем вручную растяните ткань до нужного размера. Промойте в воде и сушите, периодически поправляя форму.
Советы для предотвращения усадки
Всегда проверяйте ярлыки с рекомендациями по уходу за одеждой.
Используйте деликатные режимы стирки для шерсти, хлопка и деликатных тканей.
Избегайте горячей воды, если в этом нет необходимости.