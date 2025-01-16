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Как вернуть одежде форму после усадки: 5 проверенных лайфхаков

2:07
Недвижимость

Случайно выставленный неправильный режим стирки может испортить вашу любимую вещь, сделав её заметно меньше. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут вернуть одежде первоначальный вид.

Одежда
Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com
Одежда

5 способов спасти севшую одежду

Используйте кондиционер для белья

  • Разведите кондиционер в теплой воде (2 части воды на 1 часть кондиционера). Замочите вещь на 12-24 часа, затем тщательно промойте и оставьте сушиться без отжима. Под собственным весом ткань расправится и вернёт свою форму.

Примените уксус

  • Смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:1 и замочите одежду на 10-12 часов. После этого промойте в холодной воде, не выжимая, и дайте высохнуть в естественных условиях. Уксус размягчит волокна ткани, позволяя им растянуться обратно.

Воспользуйтесь утюгом или отпаривателем

  • Прогладьте одежду с использованием пара. Тепло помогает растянуть волокна ткани, возвращая им прежнюю форму. Этот метод особенно эффективен для хлопка и шерсти.

Шампунь или кондиционер для волос

  • Наполните таз тёплой водой, добавьте 1-2 столовые ложки детского шампуня или кондиционера для волос. Замочите вещь на 30 минут, чтобы волокна ткани стали более эластичными. Затем аккуратно растяните её руками и сушите естественным образом.

Примените глицерин

  • Смешайте глицерин с водой до вязкой консистенции. Нанесите смесь на одежду, оставьте на 15 минут, затем вручную растяните ткань до нужного размера. Промойте в воде и сушите, периодически поправляя форму.

Советы для предотвращения усадки

  • Всегда проверяйте ярлыки с рекомендациями по уходу за одеждой.
  • Используйте деликатные режимы стирки для шерсти, хлопка и деликатных тканей.
  • Избегайте горячей воды, если в этом нет необходимости.

Уточнения

Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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