Эти 6 вещей обязательно нужно стирать наизнанку: советы для правильной стирки

Чтобы ваша одежда сохраняла цвет, форму и долговечность, стоит пересмотреть подход к стирке. Один из главных лайфхаков — выворачивать определённые вещи наизнанку перед отправкой в стиральную машину. Это не только помогает сохранить их внешний вид, но и улучшает качество очистки.
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Сушка белья
Какие вещи нужно всегда стирать наизнанку
Темная одежда
Чтобы предотвратить выцветание насыщенных цветов, особенно под воздействием моющих средств, тёмные вещи необходимо стирать наизнанку. Это касается и сушки: избегайте прямых солнечных лучей, которые могут ещё больше осветлить ткань.
Вещи ярких цветов и с принтами
Яркие оттенки и узоры быстро тускнеют при обычной стирке. Чтобы сохранить их насыщенность, стирайте и сушите такие вещи, вывернув их изнанкой наружу. Это минимизирует контакт краски с моющими средствами и горячей водой.
Спортивная одежда
После тренировки одежда пропитывается потом, который часто оседает на внутренней стороне. Вывернув такие вещи, вы обеспечите прямое воздействие воды и моющего средства на загрязнённые участки. Это поможет полностью избавиться от запаха и бактерий.
Как справляться с пятнами и капризными тканями
Одежда с пятнами от пота
Для эффективного удаления трудновыводимых пятен, особенно в области подмышек, выворачивайте вещи наизнанку. Так моющее средство быстрее проникнет в волокна и устранит загрязнения.
Деликатные ткани
Шёлк, атлас и другие нежные материалы требуют особого ухода. Выворачивайте такие вещи, чтобы предотвратить образование катышков, а для дополнительной защиты используйте сетчатые мешочки. Не кладите в барабан стиральной машины вещи с острыми элементами (замками, металлическими деталями), которые могут повредить ткань.
Нижнее белье, пижамы и носки
Эти предметы одежды находятся в постоянном контакте с кожей, а значит, особенно нуждаются в тщательной очистке. Выворачивайте их перед стиркой, чтобы моющее средство удаляло омертвевшие клетки и загрязнения, не оставляя их на складках ткани.
Почему это важно
Выворачивание одежды наизнанку — это простой, но действенный способ продлить срок службы вещей и сохранить их привлекательный вид. Этот метод подходит для разных типов тканей, от повседневных футболок до деликатного нижнего белья.
Уточнения
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.