Как правильно чистить антипригарные сковороды: гид для хозяйки

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сковорода с антипригарным покрытием — незаменимый помощник на кухне. Она позволяет готовить с минимальным количеством масла и упрощает процесс уборки. Однако для того, чтобы сохранить её свойства на долгие годы, важно знать, как правильно её мыть и ухаживать за ней.

Фото: freepik by wirestock is licensed under https://www.freepik.com Сковорода

Основные правила мытья

Дайте остыть: после использования подождите, пока сковорода полностью остынет. Резкие перепады температуры могут повредить покрытие.

после использования подождите, пока сковорода полностью остынет. Резкие перепады температуры могут повредить покрытие. Используйте мягкие средства: нанесите щадящее моющее средство на поверхность и аккуратно обработайте её мягкой губкой.

нанесите щадящее моющее средство на поверхность и аккуратно обработайте её мягкой губкой. Промойте тёплой водой: тщательно удалите остатки моющего средства, чтобы предотвратить появление разводов и повреждений.

тщательно удалите остатки моющего средства, чтобы предотвратить появление разводов и повреждений. Просушите: протрите сковороду насухо бумажными или тканевыми полотенцами. Это поможет избежать появления ржавчины и водяных пятен.

Как справиться с нагаром

Даже при бережном использовании на антипригарной поверхности может появляться пригоревший налёт. Вот как его удалить:

Замочите: наполните сковороду тёплой водой и оставьте на 15-30 минут.

наполните сковороду тёплой водой и оставьте на 15-30 минут. Мягкая чистка: используйте щётку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно удалить размягчённые остатки пищи.

используйте щётку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно удалить размягчённые остатки пищи. Сода для стойких пятен: смешайте пищевую соду с водой (1:1), чтобы получилась паста. Нанесите её на загрязнённые участки и бережно протрите поверхность

смешайте пищевую соду с водой (1:1), чтобы получилась паста. Нанесите её на загрязнённые участки и бережно протрите поверхность Смойте и высушите: тщательно промойте тёплой водой и протрите насухо.

Чего избегать

Посудомоечная машина: несмотря на удобство, автоматическая мойка может повредить антипригарное покрытие. Лучше мыть сковороду вручную.

несмотря на удобство, автоматическая мойка может повредить антипригарное покрытие. Лучше мыть сковороду вручную. Абразивные средства: металлические губки и агрессивные моющие средства оставляют царапины, которые снижают эффективность покрытия.

металлические губки и агрессивные моющие средства оставляют царапины, которые снижают эффективность покрытия. Сильные перепады температуры: никогда не ставьте горячую сковороду под холодную воду — это может повредить её структуру.

Вывод

Уход за антипригарной сковородой не требует сложных манипуляций, но соблюдение простых правил поможет сохранить её свойства и продлить срок службы. Используйте мягкие моющие средства, избегайте абразивных материалов и уделяйте внимание правильной сушке. Тогда ваша сковорода прослужит долгие годы, радуя вас удобством и качеством.

Уточнения

Сковорода́ - посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.



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