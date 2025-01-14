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Как правильно чистить антипригарные сковороды: гид для хозяйки

2:27
Недвижимость

Сковорода с антипригарным покрытием — незаменимый помощник на кухне. Она позволяет готовить с минимальным количеством масла и упрощает процесс уборки. Однако для того, чтобы сохранить её свойства на долгие годы, важно знать, как правильно её мыть и ухаживать за ней.

Сковорода
Фото: freepik by wirestock is licensed under https://www.freepik.com
Сковорода

Основные правила мытья

  • Дайте остыть: после использования подождите, пока сковорода полностью остынет. Резкие перепады температуры могут повредить покрытие.
  • Используйте мягкие средства: нанесите щадящее моющее средство на поверхность и аккуратно обработайте её мягкой губкой.
  • Промойте тёплой водой: тщательно удалите остатки моющего средства, чтобы предотвратить появление разводов и повреждений.
  • Просушите: протрите сковороду насухо бумажными или тканевыми полотенцами. Это поможет избежать появления ржавчины и водяных пятен.

Как справиться с нагаром

Даже при бережном использовании на антипригарной поверхности может появляться пригоревший налёт. Вот как его удалить:

  • Замочите: наполните сковороду тёплой водой и оставьте на 15-30 минут.
  • Мягкая чистка: используйте щётку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно удалить размягчённые остатки пищи.
  • Сода для стойких пятен: смешайте пищевую соду с водой (1:1), чтобы получилась паста. Нанесите её на загрязнённые участки и бережно протрите поверхность
  • Смойте и высушите: тщательно промойте тёплой водой и протрите насухо.

Чего избегать

  • Посудомоечная машина: несмотря на удобство, автоматическая мойка может повредить антипригарное покрытие. Лучше мыть сковороду вручную.
  • Абразивные средства: металлические губки и агрессивные моющие средства оставляют царапины, которые снижают эффективность покрытия.
  • Сильные перепады температуры: никогда не ставьте горячую сковороду под холодную воду — это может повредить её структуру.

Вывод

Уход за антипригарной сковородой не требует сложных манипуляций, но соблюдение простых правил поможет сохранить её свойства и продлить срок службы. Используйте мягкие моющие средства, избегайте абразивных материалов и уделяйте внимание правильной сушке. Тогда ваша сковорода прослужит долгие годы, радуя вас удобством и качеством.

Уточнения

Сковорода́ - посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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