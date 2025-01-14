Цветовые тренды 2025: что больше не актуально

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор цвета для интерьера — важная задача, способная изменить атмосферу дома. Но модные тенденции не стоят на месте, и то, что было популярным вчера, может стать признаком устаревшего дизайна уже завтра. Давайте узнаем, какие цвета, по мнению экспертов, потеряют свою актуальность в 2025 году.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гостиная

Темно-синий

Этот благородный цвет на протяжении многих лет занимал лидирующие позиции в интерьерных решениях. Его выбирали для ванных комнат, гостиных и спален, чтобы придать пространству глубину и изысканность. Однако в 2025 году популярность темно-синего начнёт спадать. На смену ему придут более свежие и яркие оттенки.

Фиолетовый

2024 год был годом фиолетового: от нежного лавандового до насыщенного пурпурного. Эти оттенки добавляли интерьерам изысканности и современного шика. Но их время подходит к концу. В 2025 году большинство дизайнеров рекомендуют отказаться от фиолетового в пользу более нейтральных и универсальных цветов.

Шалфейно-зелёный

Этот мягкий и успокаивающий цвет несколько сезонов был фаворитом для тех, кто предпочитает спокойные интерьеры. Но в 2025 году дизайнеры обещают, что его заменит пыльно-голубой оттенок. Он сохранит ту же лёгкость и гармонию, но будет выглядеть более современно.

Чёрный

Чёрный всегда был символом классики и элегантности. Но в 2025 году его популярность снизится. На смену ему придут насыщенные кофейные и тёплые коричневые тона, которые обладают большей глубиной и способностью создавать уютную атмосферу.

Холодный серый

Этот цвет был фаворитом последние пять лет, покоряя своей универсальностью и строгостью. Но в 2025 году его место займут более тёплые и мягкие оттенки серого. Холодные тона станут ассоциироваться с безжизненностью, тогда как тёплые — с уютом и комфортом.

Вывод

Хотя тренды меняются, выбор цвета для вашего интерьера должен основываться на личных предпочтениях и атмосфере, которую вы хотите создать. Если вы хотите следовать модным тенденциям, обратите внимание на более тёплые, натуральные и универсальные оттенки, которые станут фаворитами 2025 года.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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