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Тренды 2025: акценты для стильного интерьера

3:21
Недвижимость

Уют и изысканность интерьера создаются из мелочей. Даже если ремонт обошёлся недорого, правильно подобранные акцентные элементы помогут придать пространству роскошный вид. Вот список вещей, которые помогут преобразить ваш дом и сделать его стильным.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/rawpixel-com
Интерьер

Зеркала в массивных рамах

  • Зеркала создают ощущение глубины и добавляют света. Выбирайте варианты с эффектными рамами из металла, дерева или с позолотой. Такие зеркала работают как акцентный элемент, привлекая внимание и создавая атмосферу элегантности.

Шторы из плотных тканей

  • Шторы из бархата, льна или других текстурированных материалов делают интерьер завершённым. Тяжёлые ткани придают пространству солидность и уют. Важно выбирать качественные материалы и учитывать цветовую гамму помещения.

Люстры и светильники

  • Эффектные люстры или подвесные светильники станут визуальным центром комнаты. Металл, стекло и натуральный камень — материалы, которые подчеркнут стиль и добавят интерьеру эксклюзивности.

Ковры с узорами

  • Ковры из натуральных материалов, таких как шерсть или шёлк, подчёркивают статус интерьера. Выбирайте модели с орнаментом в персидском или винтажном стиле, чтобы добавить пространству глубину и шарм.

Картины и произведения искусства

  • Художественные работы — это не только украшение, но и отражение индивидуальности. Подберите картины, фотографии или скульптуры, которые подчеркнут стиль вашего интерьера. Особое внимание уделите крупным холстам или необычным декоративным элементам.

Мебель с металлическими элементами

  • Журнальные столики и консоли с деталями из латуни, меди или стали выглядят элегантно. Такие элементы отлично сочетаются с натуральным деревом, стеклом или мрамором, добавляя пространству современный и утончённый вид.

Натуральные материалы

  • Мраморные столешницы, деревянные столы и кожаные кресла создают ощущение роскоши. Натуральные материалы выглядят дорого, подчёркивают вкус владельца и делают интерьер уютным.

Декоративные подушки и пледы

  • Добавьте текстильные аксессуары из бархата, шёлка или с интересными узорами. Подушки и пледы придают комнате текстурность и индивидуальность, создавая баланс между комфортом и стилем.

Живые растения и цветы

  • Высокие фикусы, пальмы или букеты свежих цветов добавляют интерьеру свежести и гармонии. Используйте декоративные горшки и стильные вазы, чтобы создать акцент.

Декоративные предметы для организации

  • Подносы, шкатулки и коробки помогают организовать пространство и добавляют стиль. Золотые, мраморные или деревянные подносы подойдут для создания изысканной композиции на полке или столе.

Вывод

Продуманный выбор акцентных элементов может сделать любой интерьер визуально дорогим. Сочетайте натуральные материалы, качественный текстиль и выразительный декор, чтобы создать гармоничное и стильное пространство.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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