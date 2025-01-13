Декор потолка: идеи для современного и классического интерьера

При создании интерьера многие недооценивают важность потолка. Однако грамотное оформление этой "пятой стены" способно выгодно подчеркнуть стиль помещения, скрыть недостатки и добавить выразительности. Игорь Краснов, основатель студии KRASNOV, делится правилами, которые помогут превратить потолок в сильную сторону вашего дизайна.
Потолок должен гармонично вписываться в общий стиль помещения:
Для небольших помещений лучше избегать сложных конструкций, чтобы визуально не уменьшать пространство.
Свет — ключевой инструмент, который способен изменить восприятие пространства:
Современные системы управления освещением (диммеры) позволяют адаптировать атмосферу под ваши потребности. Выбирайте осветительные приборы в соответствии с общим стилем интерьера: люстры для классики, подвесные светильники для минимализма.
Использование текстурированных или объёмных элементов на потолке добавляет интерьеру глубину:
Потолок не обязательно должен быть белым:
Выбор цвета должен учитывать высоту потолков и общий стиль помещения.
Декоративные элементы могут стать как украшением, так и инструментом зонирования:
Эстетически оформленный потолок задаёт тон всему интерьеру и подчёркивает его стиль.
Потолок играет важную роль в восприятии пространства. Правильное оформление этой "пятой стены" помогает не только украсить интерьер, но и создать уникальную атмосферу. Проявите фантазию, и ваш потолок станет ключевым элементом дизайна.
Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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