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Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу

2:13
Недвижимость

Арест на недвижимости значительно ограничивает права собственника: с таким обременением нельзя продать, подарить или сдать жильё в аренду. Прежде чем совершать какую-либо сделку, важно снять арест. Управление Росреестра по Москве объясняет, как это сделать.

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Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Что такое арест и как он фиксируется

Когда на имущество накладывается арест, информация об этом вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Чтобы снять ограничение, необходимо погасить эту запись, предоставив документы, подтверждающие устранение причин ареста.

Заместитель руководителя Управления Росреестра Елена Юрова уточняет:

"Погашение записи возможно только после получения документа об отмене ограничительных мер от судебных органов или приставов. После поступления всех необходимых бумаг обременение будет снято в течение трёх рабочих дней".

Шаги для снятия ареста

Уточните причину ареста

  • Выписка из ЕГРН содержит информацию о том, кто и в рамках какого исполнительного производства наложил арест. Также в документе указано основание для ограничения.

Исполните требования приставов или суда

  • Если арест наложен судебными приставами, чаще всего это связано с долгами. Их необходимо погасить.
  • Если запрет связан с судебным спором, его может отменить только суд, вынесший соответствующее решение.

Подайте заявление об отмене ареста

  • Обратитесь к инициатору судебного разбирательства с просьбой прекратить исполнительное производство.

Передайте постановление в Росреестр

  • После того как судебный пристав-исполнитель вынесет постановление об отмене ареста, оно направляется в Росреестр. Именно после этого обременение будет снято.

Сроки и документы

С момента поступления всех необходимых документов Росреестр обязуется снять арест с недвижимости в течение трёх рабочих дней. Собственнику важно обеспечить выполнение всех требований судебных органов или приставов и своевременно подать заявление.

Уточнения

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, занимающийся учётом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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