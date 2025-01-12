Снятие ареста с квартиры: что важно знать владельцу

Арест на недвижимости значительно ограничивает права собственника: с таким обременением нельзя продать, подарить или сдать жильё в аренду. Прежде чем совершать какую-либо сделку, важно снять арест. Управление Росреестра по Москве объясняет, как это сделать.
Когда на имущество накладывается арест, информация об этом вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Чтобы снять ограничение, необходимо погасить эту запись, предоставив документы, подтверждающие устранение причин ареста.
Заместитель руководителя Управления Росреестра Елена Юрова уточняет:
"Погашение записи возможно только после получения документа об отмене ограничительных мер от судебных органов или приставов. После поступления всех необходимых бумаг обременение будет снято в течение трёх рабочих дней".
С момента поступления всех необходимых документов Росреестр обязуется снять арест с недвижимости в течение трёх рабочих дней. Собственнику важно обеспечить выполнение всех требований судебных органов или приставов и своевременно подать заявление.
Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр) — федеральный орган исполнительной власти, занимающийся учётом и регистрацией недвижимого имущества и сделок с ним.
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