Суд, налоги, деньги: чем опасны сделки с фиктивной стоимостью

Сделки с недвижимостью — важный этап для обеих сторон. Однако некоторые продавцы и покупатели стремятся скрыть реальную стоимость объекта, указывая в договоре меньшую сумму. Это делается, чтобы снизить налоги или скрыть доходы. На первый взгляд, кажется, что это выгодно. Но такие действия могут повлечь за собой серьёзные последствия.
Под занижением стоимости понимается указание в договоре купли-продажи суммы, меньшей реальной цены недвижимости. Например, вместо 5 миллионов рублей фиксируется только 2,5 миллиона.
Договор с заниженной ценой регистрируется в Росреестре, и эта сумма становится единственной официальной для государства. Это значит, что в случае судебного разбирательства или спора будут учитываться только данные из договора.
Покупатель оказывается наиболее уязвимой стороной.
Продавец тоже рискует.
Эксперты рекомендуют не снижать стоимость более чем на 20% от рыночной цены. Это поможет избежать лишнего внимания со стороны налоговых органов. Также важно:
Занижение стоимости недвижимости — опасная практика, которая может привести к значительным финансовым и правовым потерям как для покупателя, так и для продавца. Всегда действуйте в рамках закона и консультируйтесь с юристами, чтобы обезопасить себя и свои активы.
Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
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