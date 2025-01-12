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Суд, налоги, деньги: чем опасны сделки с фиктивной стоимостью

3:05
Недвижимость

Сделки с недвижимостью — важный этап для обеих сторон. Однако некоторые продавцы и покупатели стремятся скрыть реальную стоимость объекта, указывая в договоре меньшую сумму. Это делается, чтобы снизить налоги или скрыть доходы. На первый взгляд, кажется, что это выгодно. Но такие действия могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Женщина подписывает договор
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина подписывает договор

Что такое занижение стоимости

Под занижением стоимости понимается указание в договоре купли-продажи суммы, меньшей реальной цены недвижимости. Например, вместо 5 миллионов рублей фиксируется только 2,5 миллиона.

Договор с заниженной ценой регистрируется в Росреестре, и эта сумма становится единственной официальной для государства. Это значит, что в случае судебного разбирательства или спора будут учитываться только данные из договора.

Риски для покупателя

Покупатель оказывается наиболее уязвимой стороной.

  • Потеря имущества и денег: суд может признать сделку недействительной, и покупателю придётся вернуть квартиру. Однако вернуть удастся только ту сумму, которая прописана в договоре, а доказать оплату большей суммы практически невозможно.
  • Отсутствие налогового вычета: покупатель сможет получить имущественный вычет только на сумму, указанную в договоре.
  • Высокие налоги при перепродаже: если квартира будет продана в течение трёх лет, налог рассчитывается на основе разницы между указанной в договоре стоимостью и новой ценой, что может привести к значительным затратам.

Риски для продавца

Продавец тоже рискует.

  • Проблемы с передачей денег: если деньги передаются через банковскую ячейку, недобросовестный покупатель может воспользоваться заниженной стоимостью в договоре. Например, если регистрация сделки не завершится вовремя, покупатель может забрать деньги и потребовать признать право собственности, оплатив только сумму из договора.
  • Подозрения налоговых органов: указание суммы ниже 70% от кадастровой стоимости может вызвать проверку. В результате налоговая служба доначислит налог.
  • Уголовные риски: занижение стоимости может быть расценено как налоговое нарушение, что приведёт к штрафам или другим санкциям.

Как минимизировать риски

Эксперты рекомендуют не снижать стоимость более чем на 20% от рыночной цены. Это поможет избежать лишнего внимания со стороны налоговых органов. Также важно:

  • Использовать официальные инструменты для расчёта налогов.
  • Избегать сомнительных схем передачи денег.
  • Учитывать, что любые отклонения в стоимости должны быть юридически обоснованы.

Вывод

Занижение стоимости недвижимости — опасная практика, которая может привести к значительным финансовым и правовым потерям как для покупателя, так и для продавца. Всегда действуйте в рамках закона и консультируйтесь с юристами, чтобы обезопасить себя и свои активы.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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