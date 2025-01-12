Суд, налоги, деньги: чем опасны сделки с фиктивной стоимостью

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сделки с недвижимостью — важный этап для обеих сторон. Однако некоторые продавцы и покупатели стремятся скрыть реальную стоимость объекта, указывая в договоре меньшую сумму. Это делается, чтобы снизить налоги или скрыть доходы. На первый взгляд, кажется, что это выгодно. Но такие действия могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина подписывает договор

Что такое занижение стоимости

Под занижением стоимости понимается указание в договоре купли-продажи суммы, меньшей реальной цены недвижимости. Например, вместо 5 миллионов рублей фиксируется только 2,5 миллиона.

Договор с заниженной ценой регистрируется в Росреестре, и эта сумма становится единственной официальной для государства. Это значит, что в случае судебного разбирательства или спора будут учитываться только данные из договора.

Риски для покупателя

Покупатель оказывается наиболее уязвимой стороной.

Потеря имущества и денег : суд может признать сделку недействительной, и покупателю придётся вернуть квартиру. Однако вернуть удастся только ту сумму, которая прописана в договоре, а доказать оплату большей суммы практически невозможно.

: суд может признать сделку недействительной, и покупателю придётся вернуть квартиру. Однако вернуть удастся только ту сумму, которая прописана в договоре, а доказать оплату большей суммы практически невозможно. Отсутствие налогового вычета: покупатель сможет получить имущественный вычет только на сумму, указанную в договоре.

покупатель сможет получить имущественный вычет только на сумму, указанную в договоре. Высокие налоги при перепродаже: если квартира будет продана в течение трёх лет, налог рассчитывается на основе разницы между указанной в договоре стоимостью и новой ценой, что может привести к значительным затратам.

Риски для продавца

Продавец тоже рискует.

Проблемы с передачей денег : если деньги передаются через банковскую ячейку, недобросовестный покупатель может воспользоваться заниженной стоимостью в договоре. Например, если регистрация сделки не завершится вовремя, покупатель может забрать деньги и потребовать признать право собственности, оплатив только сумму из договора.

: если деньги передаются через банковскую ячейку, недобросовестный покупатель может воспользоваться заниженной стоимостью в договоре. Например, если регистрация сделки не завершится вовремя, покупатель может забрать деньги и потребовать признать право собственности, оплатив только сумму из договора. Подозрения налоговых органов: указание суммы ниже 70% от кадастровой стоимости может вызвать проверку. В результате налоговая служба доначислит налог.

указание суммы ниже 70% от кадастровой стоимости может вызвать проверку. В результате налоговая служба доначислит налог. Уголовные риски: занижение стоимости может быть расценено как налоговое нарушение, что приведёт к штрафам или другим санкциям.

Как минимизировать риски

Эксперты рекомендуют не снижать стоимость более чем на 20% от рыночной цены. Это поможет избежать лишнего внимания со стороны налоговых органов. Также важно:

Использовать официальные инструменты для расчёта налогов.

Избегать сомнительных схем передачи денег.

Учитывать, что любые отклонения в стоимости должны быть юридически обоснованы.

Вывод

Занижение стоимости недвижимости — опасная практика, которая может привести к значительным финансовым и правовым потерям как для покупателя, так и для продавца. Всегда действуйте в рамках закона и консультируйтесь с юристами, чтобы обезопасить себя и свои активы.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



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