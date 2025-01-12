Жильё после развода: в каких случаях суд оставляет право проживания

Развод — сложный этап, который часто сопровождается спорами о жилье. Но даже после расторжения брака некоторые бывшие супруги могут оставаться в квартире годами. Адвокат Анна Аржанникова объясняет, в каких случаях выселение невозможно.
Первое, что нужно определить, — кто является собственником квартиры. Если недвижимость оформлена на бывшего супруга или он владеет её долей, выселить его просто так не получится. Однако если жильё является добрачным имуществом второго супруга, получено в дар или в наследство, суд, скорее всего, примет решение о выселении.
Бывшие члены семьи собственника теряют право пользования квартирой и обязаны её покинуть. Владелец имеет право обратиться в суд, если этого не происходит.
Есть ситуации, когда суд оставляет за бывшим супругом право проживания в квартире.
Особый случай — когда в квартире остаётся проживать бывший супруг с детьми, не достигшими 18 лет. Суд, как правило, разрешает оставаться в квартире до их совершеннолетия, особенно если другого жилья у них нет.
Сроки проживания всегда определяются судом, исходя из конкретной ситуации.
Выселение после развода — процесс, зависящий от множества факторов. Определяющими являются право собственности на жильё, наличие альтернативных мест проживания и жизненные обстоятельства. Для разрешения таких споров важно грамотно использовать юридические инструменты и учитывать все обстоятельства дела.
Разво́д - официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.
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