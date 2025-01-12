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Жильё после развода: в каких случаях суд оставляет право проживания

2:34
Недвижимость

Развод — сложный этап, который часто сопровождается спорами о жилье. Но даже после расторжения брака некоторые бывшие супруги могут оставаться в квартире годами. Адвокат Анна Аржанникова объясняет, в каких случаях выселение невозможно.

Договор о расторжении брака
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Договор о расторжении брака

Кому принадлежит жильё

Первое, что нужно определить, — кто является собственником квартиры. Если недвижимость оформлена на бывшего супруга или он владеет её долей, выселить его просто так не получится. Однако если жильё является добрачным имуществом второго супруга, получено в дар или в наследство, суд, скорее всего, примет решение о выселении.

Бывшие члены семьи собственника теряют право пользования квартирой и обязаны её покинуть. Владелец имеет право обратиться в суд, если этого не происходит.

Как происходит выселение

  • Уведомление: первым шагом является официальное уведомление бывшего супруга с требованием освободить квартиру. В письме следует указать точную дату выселения.
  • Обращение в суд: если бывший супруг отказывается покидать квартиру добровольно, нужно подать иск в районный суд.
  • Фактическое выселение: как только вещи бывшего супруга будут вывезены, процесс завершится без проблем.

Когда суд разрешает остаться

Есть ситуации, когда суд оставляет за бывшим супругом право проживания в квартире.

Отсутствие другого жилья

  • Если у человека нет альтернативного жилья — собственного или арендуемого, суд может дать ему время для поиска нового места.

Трудная жизненная ситуаци

Это может быть

  • Потеря работы.
  • Тяжёлая болезнь.
  • Пожилой возраст.
  • Наличие иждивенцев.

Бывший супруг с детьми

Особый случай — когда в квартире остаётся проживать бывший супруг с детьми, не достигшими 18 лет. Суд, как правило, разрешает оставаться в квартире до их совершеннолетия, особенно если другого жилья у них нет.

Сроки проживания всегда определяются судом, исходя из конкретной ситуации.

Вывод

Выселение после развода — процесс, зависящий от множества факторов. Определяющими являются право собственности на жильё, наличие альтернативных мест проживания и жизненные обстоятельства. Для разрешения таких споров важно грамотно использовать юридические инструменты и учитывать все обстоятельства дела.

Уточнения

Разво́д - официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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