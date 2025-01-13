Каким должно быть освещение в ванной? Советы дизайнеров

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Какое освещение лучше всего подходит для ванной комнаты

В ванной комнате, как и в любом другом помещении, должно быть два источника освещения: общий и локальный.

Фото: Pexels by Curtis Adams, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ванная

Используйте точечные светильники в качестве общего светового решения. Если ванная комната небольшая, до пяти квадратных метров, можно использовать только 1-2 источника света. С каждым дополнительным метром добавляется еще одна лампа.

Для ванной комнаты выбирайте нейтральное или естественное освещение. Они идеально подходят для общего освещения ванной комнаты.

В свою очередь, холодный свет не рекомендуется использовать в жилых помещениях или ванных комнатах, так как он делает интерьер менее комфортным. Поэтому лучше выбирать либо теплые, либо нейтральные тона освещения.

Кроме того, в ванной комнате важно достаточное освещение. Например, для макияжа. Поэтому возле зеркала можно разместить пару или несколько местных светильников.

Выберите один из вариантов освещения ванной комнаты, таких как светодиодные зеркала, ленточное освещение под шкафами, узкое вертикальное освещение или встраиваемое освещение. Таким образом, освещение в ванной комнате будет правильным и достаточным.

Какие светильники лучше выбрать для ванной комнаты

Все источники освещения в ванной комнате должны быть закрыты и иметь определенную степень защиты от влаги. Лампы, расположенные в зоне ванны или душа, желательно должны быть низковольтными.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





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