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Как предотвратить появление плесени в доме? Средства, которые всё сделают за вас

1:35
Недвижимость

Как предотвратить появление плесени в доме

Для появления плесени требуется до двух дней, поэтому предотвратить проблему проще. Проветривайте помещение для предотвращения появления плесени как можно чаще.

Как известно, влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%, иначе на потолке или стенах в вашем доме может появиться плесень. Правильно расставляйте мебель и используйте специализированные чистящие средства.

Важно поддерживать чистоту в доме, особенно в ванной комнате. Потому что там высокая влажность. Оперативно устраняйте протечки воды в доме и ванной. Необходимо содержать в сухом состоянии полы и все, чем они покрыты, одежду и мебель, постельные принадлежности, стены. Необходимо использовать вытяжки и вентиляторы. Тщательно обработайте поверхности специальным антисептиком при ремонте помещения, перед облицовкой плиткой или панелями.

Как избавиться от плесени в доме

Столовый уксус 9% поможет вам удалить плесень. Средство необходимо распылить на загрязненную поверхность и оставить на пару часов, после чего смыть. Процедуру необходимо повторить через неделю, а еще лучше 4-5 раз.

Отбеливатель разрушает и удаляет с поверхности заплесневелых тканей самые стойкие и трудновыводимые пятна плесени. Поэтому для борьбы с плесенью можно использовать отбеливатель и обрабатывать этим средством пораженные участки.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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