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Как простой трюк снижает счета за отопление зимой

2:22
Недвижимость

С приходом января, помимо холодов, нас поджидают обильные снегопады и гололедица. А вот для многих семей в этом году зимние расходы на отопление вновь увеличились из-за роста цен на энергию.

Батарея отопления
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Батарея отопления

Тепло в доме остаётся одной из самых значительных статей затрат, особенно в Германии, где зима нередко бывает суровой. Но есть простой способ, который может заметно сократить счета за отопление.

Почему подоконники влияют на тепло?

В Германии подоконники часто служат местом для цветов, декора или кухонной зелени. Но если подоконник расположен прямо над радиатором, это может стать проблемой. Тёплый воздух, поднимающийся от радиатора, должен беспрепятственно распространяться по комнате.

Любые препятствия — от массивных штор до ваз и горшков с растениями — блокируют его движение, что нарушает циркуляцию. В результате тепло распределяется неравномерно, а счета за отопление растут.

Заполненные подоконники могут также создавать конденсат. Тёплый воздух, который смешивается с холодным, охлаждается, что приводит к скоплению влаги. Это становится благоприятной средой для появления плесени, особенно если окна плохо утеплены.

 Простое правило для эффективного отопления

Для радиаторов, расположенных под подоконником, существует простое правило: если не более половины подоконника занято предметами, помещение прогревается почти вдвое эффективнее.

Поэтому в зимний период лучше держать подоконники над радиаторами максимально свободными. Это поможет не только сохранить тепло, но и избежать лишней влаги.

Риск плесени: ещё один повод для вентиляции

Если окна заполнены, их сложнее открыть для проветривания. А недостаточная вентиляция зимой увеличивает риск образования плесени.

Это особенно актуально для плохо утеплённых окон, где влага скапливается в области над рамой. Результат — замерзающие стены и неприятные последствия для здоровья.

Свободные подоконники, регулярная вентиляция и минимизация препятствий для циркуляции тёплого воздуха — три простых шага, которые помогут вам сохранить тепло и сэкономить.

Уточнения

Радиа́тор (новолат. radiātor — «излучатель») — устройство для рассеивания тепла в воздухе (излучением и конвекцией), воздушный теплообменник.

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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