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Как эффективно очистить стулья с мягкой обивкой: 3 простых ингредиента для безупречной чистоты

2:31
Недвижимость

После праздников стулья на кухне или в столовой могут выглядеть неопрятно из-за пятен и загрязнений. Однако не стоит отчаиваться, ведь есть простое решение, которое вернёт им первоначальный вид.

Стул
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стул

Как вернуть стульям свежесть и чистоту?

Стулья — это неотъемлемая часть любого интерьера, и они подвергаются значительным нагрузкам. Поэтому важно регулярно ухаживать за ними, чтобы сохранить их привлекательный внешний вид, напоминает чешское издание Napadyprodomy.cz.

Часто мы замечаем, что грязь скапливается на краях и спинках стульев. Однако есть способ быстро и эффективно очистить их, используя всего три доступных ингредиента.

  • 1 стакан уксуса
  • 2 стакана воды
  • Большая миска
  1. Подготовка раствора: В большой миске смешайте уксус и воду до получения однородной жидкости.
  2. Удаление загрязнений: Протрите обивку стула чистой тканью или губкой, смоченной в приготовленном растворе. Это поможет удалить основные пятна и грязь.
  3. Финальная очистка: Ещё раз протрите обивку стула влажной тканью, смоченной в растворе уксуса и воды. Это поможет убрать остатки грязи и придать поверхности блеск.
  4. Сушка: Оставьте стулья на улице или в хорошо проветриваемом помещении до полного высыхания. Важно избегать прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выцветание и повреждение обивки.

Как удалить шерсть домашних животных с обивки?

Если на стульях в столовой скапливается много шерсти домашних животных, используйте следующий метод:

  • Предварительная обработка: С помощью липкой ленты или валика соберите как можно больше шерсти с поверхности стула.
  • Приготовление раствора: В небольшой миске смешайте ¼ стакана белого уксуса, ¼ стакана тёплой воды и 2 столовые ложки жидкого мыла.
  • Очистка: Смочите мягкую тряпочку из микрофибры в приготовленном растворе и протрите стулья, уделяя особое внимание местам, где скапливается шерсть.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете быстро и эффективно очистить стулья в столовой, не прибегая к использованию агрессивных химических средств. Ваши стулья будут выглядеть как новые, радуя вас и ваших гостей своим безупречным видом.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

Стул — предмет мебели для сидения одного человека, с опорой для спины (в отличие от табурета) с подлокотниками или без них.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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