Как эффективно сушить полотенца зимой, чтобы избежать затхлого запаха

2:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой сушка полотенец может стать настоящей проблемой, особенно в условиях недостаточной вентиляции и низких температур. Влажные полотенца, оставленные в доме, могут стать причиной появления неприятного затхлого запаха. Однако есть несколько проверенных способов быстро высушить полотенца и предотвратить эти неприятности.

Фото: commons.wikimedia. org by Anna reg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Махровое полотенце

Использование осушителя

Один из самых эффективных методов — это сочетание портативного осушителя с источником тепла, пишет чешское издание Napadyprodomy.cz. Сначала развесьте полотенца на закрытой сушилке, обеспечив хорошую циркуляцию воздуха. Разместите сушилку рядом с батареей или другим источником тепла, но не допускайте прямого контакта полотенец с радиатором, чтобы не повредить волокна. Затем включите осушитель воздуха в помещении. Он поможет снизить влажность, ускорить процесс сушки и предотвратить появление затхлого запаха.

Альтернативные способы сушки

Если у вас нет осушителя, можно воспользоваться другими методами:

Сушка на свежем воздухе: в солнечные и ветреные дни вешайте полотенца на улице. Даже при низкой температуре циркуляция воздуха поможет удалить влагу и предотвратить появление запахов.

Радиаторная сушилка: используйте специальную сушилку, которую можно разместить над батареей. Она обеспечивает равномерное распределение тепла, ускоряя процесс сушки и не препятствуя выходу горячего воздуха.

Грелки: положите грелку под сушильную стойку, чтобы создать дополнительное тепло. Этот метод повысит температуру в помещении, ускоряя сушку полотенец.

Дополнительные советы по уходу за полотенцами

Правильная стирка : стирайте полотенца при температуре 60 градусов, чтобы уничтожить бактерии и грибки, вызывающие неприятные запахи. Избегайте чрезмерного использования кондиционера для белья, так как он может оставлять следы, затрудняя сушку.

: стирайте полотенца при температуре 60 градусов, чтобы уничтожить бактерии и грибки, вызывающие неприятные запахи. Избегайте чрезмерного использования кондиционера для белья, так как он может оставлять следы, затрудняя сушку. Хранение в проветриваемом помещении : после сушки храните полотенца в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы предотвратить накопление влаги. Не держите их в непроветриваемых ванных комнатах, так как влага из окружающей среды может проникнуть в ткань.

: после сушки храните полотенца в сухом и хорошо проветриваемом месте, чтобы предотвратить накопление влаги. Не держите их в непроветриваемых ванных комнатах, так как влага из окружающей среды может проникнуть в ткань. Использование уксуса и пищевой соды: добавьте чашку белого уксуса или пищевой соды во время стирки, чтобы нейтрализовать запахи и сделать волокна полотенец более мягкими. Эти натуральные средства помогут сохранить полотенца свежими и сухими.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





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