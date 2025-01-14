Как эффективно сушить полотенца зимой, чтобы избежать затхлого запаха

Зимой сушка полотенец может стать настоящей проблемой, особенно в условиях недостаточной вентиляции и низких температур. Влажные полотенца, оставленные в доме, могут стать причиной появления неприятного затхлого запаха. Однако есть несколько проверенных способов быстро высушить полотенца и предотвратить эти неприятности.
Использование осушителя
Один из самых эффективных методов — это сочетание портативного осушителя с источником тепла, пишет чешское издание Napadyprodomy.cz. Сначала развесьте полотенца на закрытой сушилке, обеспечив хорошую циркуляцию воздуха. Разместите сушилку рядом с батареей или другим источником тепла, но не допускайте прямого контакта полотенец с радиатором, чтобы не повредить волокна. Затем включите осушитель воздуха в помещении. Он поможет снизить влажность, ускорить процесс сушки и предотвратить появление затхлого запаха.
Альтернативные способы сушки
Если у вас нет осушителя, можно воспользоваться другими методами:
Дополнительные советы по уходу за полотенцами
Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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