Старый диван как новый: как выбрать идеальную обивку

2:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задумывались ли вы, что старый диван может стать еще красивее, чем был? Перетяжка обивки — это не только способ вернуть мебели первоначальную привлекательность, но и шанс сделать интерьер уникальным, добавив ему стильные акценты. И все это — за гораздо меньшую цену, чем покупка новой мебели.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гостиная

Когда нужно перетягивать диван

Любая обивка, будь то ткань или кожаный материал, со временем изнашивается. Это может произойти через несколько лет или через 10 лет, но рано или поздно встает вопрос о замене мебели. Вот ситуации, когда перетяжка становится лучшим выбором:

Обивка сильно износилась или наполнитель смялся.

Порвалась ткань или появились вмятины на сиденьях.

Поломались элементы механизма или фурнитуры.

Грязь и пыль, которая скапливается в углах и труднодоступных местах.

Желание обновить интерьер.

Мебель имеет антикварную ценность.

Нужно заказать эксклюзивную обивку по индивидуальным размерам.

Есть риск появления клещей и микроорганизмов в обивке.

Во всех этих случаях перетяжка обойдется гораздо дешевле, чем покупка нового дивана. К тому же, заменив лишь ткань или обивку, можно избежать ненужных затрат и создать совершенно новый образ вашей мебели.

Почему перетяжка выгоднее покупки нового дивана

Сохранение качественного каркаса. В старых диванах часто встречается корпус из прочного массива, который может быть лучше, чем у современных моделей. Перетяжка позволяет сохранить основу, не теряя качества. Экономия. Перетяжка — это всегда дешевле, чем покупка нового дивана. И это особенно важно, если мебель в хорошем состоянии, но требует лишь косметической "ремонта". Уникальность. С помощью перетяжки вы можете создать индивидуальный дизайн, который идеально впишется в ваш интерьер. Выбирайте ткань, цвета и текстуры, которые отражают вашу личность и стиль. Сохранение атмосферы. Если ваш диван гармонично вписывается в общий стиль помещения, менять его на новый может быть нецелесообразно. Перетяжка позволит сохранить прежнюю атмосферу, но обновить ее. Не нужно избавляться от старой мебели. Перетягивание обивки — это не только про обновление внешнего вида, но и про сохранение привычного комфорта, без необходимости избавляться от старой мебели.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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