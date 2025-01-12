Три способа избавиться от короедов: выберите лучший метод

Если вы заметили странные дырочки в деревянных поверхностях или на старых меблях, возможно, вас "поздравляют" с новыми соседями — жучками-короедами. Эти маленькие вредители могут поселиться даже в вашем доме, но как они туда попадают и что с ними делать? Давайте разберемся.
Жуки-короеды — это представители семейства, которые чаще всего обитают в хвойных лесах, предпочитая ели и сосны. Однако они могут попасть в ваш дом вместе с вырубленной древесиной. Лесозаготовители обычно складывают бревна в штабели, поливая их водой. Такая процедура, известная как "дождевание", помогает снизить активность насекомых, создавая неблагоприятные условия для их развития. Однако процесс этот имеет свои ограничения — древесина быстро начинает гнить, и поэтому бревна отправляют на пилораму.
Но вот беда: на пилораме короеды не уходят. Даже маленький кусочек коры может стать для них новым домом, а вскоре они перемещаются в ваш дом, подбираясь к плодовым деревьям или деревянной мебели.
Особенно они тянутся к больным или ослабленным деревьям. Погрызть древесину в поисках пищи проще всего в мертвых деревьях — брусьях, досках, перекрытиях и полах. Эти места идеальны для них, потому что внутренняя часть дерева более мягкая и удобная для кормления.
Есть несколько способов борьбы с этими надоедливыми вредителями. Вот основные из них:
Некоторые пытаются бороться с короедами с помощью народных средств, таких как скипидар, кипяток или горячая олифа. Однако эти методы не так эффективны и не дают долгосрочных результатов.
Короеды (лат. Scolytinae) — группа жуков, которая ранее рассматривалась в качестве семейства (Scolytidae), но в настоящее время понижена в ранге до подсемейства.
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