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Три способа избавиться от короедов: выберите лучший метод

3:00
Недвижимость

Если вы заметили странные дырочки в деревянных поверхностях или на старых меблях, возможно, вас "поздравляют" с новыми соседями — жучками-короедами. Эти маленькие вредители могут поселиться даже в вашем доме, но как они туда попадают и что с ними делать? Давайте разберемся.

частный дом
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
частный дом

Откуда берутся короеды

Жуки-короеды — это представители семейства, которые чаще всего обитают в хвойных лесах, предпочитая ели и сосны. Однако они могут попасть в ваш дом вместе с вырубленной древесиной. Лесозаготовители обычно складывают бревна в штабели, поливая их водой. Такая процедура, известная как "дождевание", помогает снизить активность насекомых, создавая неблагоприятные условия для их развития. Однако процесс этот имеет свои ограничения — древесина быстро начинает гнить, и поэтому бревна отправляют на пилораму.

Но вот беда: на пилораме короеды не уходят. Даже маленький кусочек коры может стать для них новым домом, а вскоре они перемещаются в ваш дом, подбираясь к плодовым деревьям или деревянной мебели.

Где любят селиться короеды

Особенно они тянутся к больным или ослабленным деревьям. Погрызть древесину в поисках пищи проще всего в мертвых деревьях — брусьях, досках, перекрытиях и полах. Эти места идеальны для них, потому что внутренняя часть дерева более мягкая и удобная для кормления.

Как избавиться от короедов

Есть несколько способов борьбы с этими надоедливыми вредителями. Вот основные из них:

  • Химический метод: применение инсектицидов — самых эффективных средств для уничтожения жуков. Нужно найти отверстия, оставленные короедами, и с помощью шприца или пульверизатора впрыснуть инсектицид внутрь древесины. Но важно помнить, что делать это нужно весной, когда жуки начинают выходить на поверхность для размножения. Для борьбы с короедами можно использовать специализированные препараты, такие как Dr. Klaus от короеда. Это средство на основе лямбда-цигалотрина действует на нервную систему насекомых, нарушая передачу импульсов и вызывая их смерть.
  • Механический метод: при небольших заражениях можно просто проколоть поверхность древесины, чтобы выманить жуков, а затем вычистить их.
  • Электромагнитный метод: это относительно новый способ, который воздействует на нервную систему насекомых с помощью импульсов, вызывая их смерть. Такой метод пока не так широко используется, но он эффективен в некоторых случаях.

Народные средства

Некоторые пытаются бороться с короедами с помощью народных средств, таких как скипидар, кипяток или горячая олифа. Однако эти методы не так эффективны и не дают долгосрочных результатов.

Уточнения

Короеды (лат. Scolytinae) — группа жуков, которая ранее рассматривалась в качестве семейства (Scolytidae), но в настоящее время понижена в ранге до подсемейства.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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