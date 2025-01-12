На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке

3:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Цены на жилье — тема, которая волнует миллионы россиян. Однако аналитики рынка недвижимости не могут прийти к единому мнению о будущем. Одни уверены, что цены должны начать падать, другие — что это невозможно. Давайте разберемся, что стоит за этими прогнозами и почему специалисты разошлись в своих оценках.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Причины падения цен: высокая ставка и охлаждение рынка

Сторонники мнения, что жилье должно дешеветь, указывают на несколько факторов. Во-первых, высокие ставки по ипотечным кредитам резко снизили покупательскую способность. Во-вторых, сворачивание госпрограмм поддержки и общий экономический спад ведут к падению спроса. Эксперты, придерживающиеся этой позиции, убеждены, что перегретый рынок недвижимости должен "остыть", и новостройки должны подешеветь на 30-40%.

"Если ставка уходит в ноль, цена актива взлетает, но когда ставка растет, актив должен приземляться", — считает Мария Сорока, руководитель департамента ипотечного кредитования агентства недвижимости "Этажи".

По ее мнению, в ближайшие год-два нас ждет управляемое сдутие пузыря. Это должно привести к снижению цен, поскольку новостройки на сегодняшний день явно перегреты.

Почему девелоперы не верят в падение цен

Однако многие девелоперы не согласны с таким прогнозом. Они уверены, что цены на жилье не упадут, поскольку рынки недвижимости не функционируют так же, как другие рынки.

"На нефтяных рынках сверхприбыль можно получать при высоких ценах, а потом работать в убыток при низких. А вот в недвижимости почему-то все считают, что цены должны только расти", — говорит Сорока.

Тем не менее девелоперы, по ее словам, надеются на "шаманские приемы", чтобы не снижать стоимость жилья. Эта политическая позиция может привести к банкротству некоторых компаний, если ситуация не изменится.

Рынок покупателя и разумный торг

С другой стороны, спрос на жилье все еще существует. У населения на руках около 30 трлн рублей, и многие продолжают покупать недвижимость, особенно в премиум-сегменте.

"У нас октябрь был просто взрывным в сегменте прайм-недвижимости", — отмечает Мария.

Это подтверждает, что деньги на рынке есть, и покупатели не боятся делать крупные инвестиции.

Тем не менее, в условиях сегодняшнего рынка выгодно торговаться. Сейчас покупатели могут рассчитывать на скидки в размере 5-7% от цены, особенно если продавец планирует приобрести новое жилье взамен. Но стоит помнить: как только ставки начнут снижаться, продавцы будут менее сговорчивыми.

Что нас ждет в будущем

Ждать резкого падения цен, как говорят некоторые эксперты, не стоит. Однако для покупателей настала хорошая возможность для разумного торга, особенно в условиях высоких ставок. Когда ситуация на рынке стабилизируется, цены, скорее всего, вернутся к более высоким уровням, и торг уже не будет таким выгодным.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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