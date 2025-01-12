Свежесть возвращается: избавляемся от запаха табака на вещах

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Запах табачного дыма моментально въедается в одежду, оставляя после себя неприятный след, от которого не так просто избавиться. Но не стоит торопиться стирать вещи с концентрированными средствами или пытаться замаскировать запах духами — есть более эффективные и безопасные способы.

Фото: unsplash.com by Daniele Levis Pelusi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дым

Простые решения для устранения запаха

Проветривание

Самый доступный способ — вывесить одежду на свежий воздух. Это поможет частично удалить запах дыма, особенно если одежда не слишком пропиталась.

Замачивание в растворах

Более действенный метод — использование натуральных средств.

Лимонный сок : добавьте в воду сок одного лимона и замочите одежду на 30 минут.

: добавьте в воду сок одного лимона и замочите одежду на 30 минут. Сода : растворите 2-3 столовые ложки соды в тёплой воде и оставьте вещи в растворе на пару часов.

: растворите 2-3 столовые ложки соды в тёплой воде и оставьте вещи в растворе на пару часов. Уксус: добавьте стакан уксуса в воду и замочите одежду на час.

После замачивания просто постирайте вещи в обычном режиме.

Натуральные ароматизаторы и спреи

Если запах дыма слабый, можно использовать антитабачные спреи. Они освежат ткань, но не всегда полностью устраняют запах.

Для маскировки запаха подойдут натуральные ароматизаторы, такие как мята, корица или зёрна кофе. Положите их в тканевые мешочки и храните вместе с одеждой. Однако важно помнить, что эти методы лишь скрывают запах, а не устраняют его.

Избегайте агрессивной химии

Не используйте концентрированные моющие средства — они могут повредить ткань. Лучше отдать предпочтение проверенным народным способам.

Запах табачного дыма не должен становиться причиной расставания с любимой одеждой. С правильным подходом вы легко вернёте свежесть тканям.

Уточнения

Табакокуре́ние - вдыхание дыма от тлеющего табака, в основном в виде курения папирос, сигарет, сигар, сигарилл, курительных трубок или кальяна.



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