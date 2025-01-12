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Как очистить душевую лейку: рабочие методы против ржавчины

2:00
Недвижимость

Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда душ больше раздражает, чем радует, разбрызгивая воду тонкими струйками во все стороны? Закупоренные отверстия в лейке — проблема, с которой многие решают бороться своими силами, но не всегда правильно. Прокалывание отверстий острыми предметами или замена лейки на новую лишь временные решения. На самом деле, всё гораздо проще — нужно правильно почистить лейку. Вот несколько действенных способов.

Душ
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Душ

Способ №1: Лимонная кислота

Отсоедините лейку от шланга и поместите её в глубокую миску. Добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты и залейте кипятком так, чтобы раствор полностью покрыл насадку. Через 15-20 минут достаньте лейку, тщательно промойте водой, и она снова будет как новая.

Способ №2: Уксусный раствор

Для этого метода понадобится полиэтиленовый пакет или другая ёмкость. Залейте туда раствор уксуса (1 часть уксуса и 2 части воды) и погрузите лейку. Через сутки щёткой удалите остатки налёта, промойте водой — и душ снова готов к работе.

Способ №3: Газировка

Обычная кола может стать вашим помощником в борьбе с известковым налётом. Секрет в её составе, который эффективно разъедает ржавчину и отложения. Нагрейте напиток и залейте им насадку. Через пару часов промойте водой.

Альтернативные методы

Если под рукой есть лимон и соль, используйте их: смажьте отверстия лейки водой, посыпьте солью и потрите половинкой лимона. Этот способ также удаляет налёт. Ну а для любителей быстроты — средства бытовой химии справятся за считаные минуты.

Проблемы с душевой лейкой не так сложны, как кажется. Достаточно выбрать один из предложенных методов, и ваше утро снова начнётся с приятного душа!

Уточнения

Душ (фр. douche, от итал. doccia - водосточная труба) — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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