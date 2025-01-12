3 совета, которые помогут сэкономить на ремонте без потери стиля

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие уверены, что дизайн интерьера — это исключительно для богатых людей, готовых тратить деньги на дорогие материалы и люксовую мебель. Но это миф! На самом деле, профессиональные дизайнеры помогают не только создать стильный и функциональный интерьер, но и существенно сэкономить. Как? Разбираемся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

Совет №1. Обратитесь к дизайнерам — это не дорого

Часто люди считают, что услуга дизайнера — это чрезмерная роскошь. Однако работа с профессионалом позволяет избежать множества ошибок и перерасхода бюджета. Дизайнеры знают, на чём можно сэкономить, а где лучше не экономить, чтобы не потерять в качестве. Прежде всего, грамотный проект позволит вам заранее учесть все нюансы и распределить расходы.

Совет №2. Оцените нужное освещение

Освещение — это важный элемент в интерьере, который, однако, легко может стать причиной лишних затрат. Каждый источник света требует не только самого светильника, но и работы электрика, а также материалов для проводки. Вместо того чтобы заполнять помещение десятками подсветок, сосредоточьтесь на тех, которые действительно нужны. Главные осветительные приборы, акцентные и декоративные — выбирайте с умом.

Можно избежать подсветки в нишах в ванной или над шкафчиком. Это сэкономит средства без ущерба для комфорта.

Совет №3. Натяжные потолки — выгодное решение

Покраска потолков или их отделка гипсокартоном — дорогостоящие и трудозатратные работы. Альтернатива — натяжные потолки, которые легко устанавливаются и не требуют подготовки поверхности. Вы можете выбрать недорогие ПВХ-потолки, которые будут выглядеть стильно и не ударят по кошельку. Они бывают матовые и глянцевые, что дает возможность выбрать именно тот вариант, который подходит под ваш стиль.

Если хотите сэкономить, избегайте тканевых покрытий и теневых профилей — они сильно увеличат цену.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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