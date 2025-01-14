Секреты ремонта: что сначала — обои или ламинат

Ремонт — это процесс, где каждое решение может повлиять на итоговый результат. Один из ключевых вопросов, который возникает у большинства: клеить обои до укладки ламината или после? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать.
Риски:
Рекомендации:
Риски и особенности:
Преимущества:
Решение о последовательности работ зависит от ваших предпочтений и ситуации. Как показывает практика, чаще всего сначала выполняются черновые работы, а затем чистовая отделка. Однако в обоих случаях важна аккуратность и защита поверхностей.
Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
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