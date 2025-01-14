Секреты ремонта: что сначала — обои или ламинат

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт — это процесс, где каждое решение может повлиять на итоговый результат. Один из ключевых вопросов, который возникает у большинства: клеить обои до укладки ламината или после? Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Сначала ламинат, потом обои

Риски:

При грунтовке стен есть риск испачкать или заляпать ламинат клеем.

Если резать обои на полу, можно случайно поцарапать покрытие.

Нанесение клея на обои и стены (если это предусмотрено) усложняет работу: нужно тщательно защищать пол плёнкой.

Рекомендации:

Используйте защитную плёнку для пола.

Убедитесь, что стремянка и другие инструменты не повредят покрытие.

Будьте внимательны при нанесении клея, чтобы избежать подтёков.

Сначала обои, потом ламинат

Риски и особенности:

После поклейки обоев нужно ждать их полного высыхания перед укладкой ламината.

Есть риск повредить нижний край обоев при укладке напольного покрытия, особенно если не использовать плинтус.

Преимущества:

Обои легче клеить без опасений повредить или испачкать пол.

Чистовой пол останется в идеальном состоянии.

Решение о последовательности работ зависит от ваших предпочтений и ситуации. Как показывает практика, чаще всего сначала выполняются черновые работы, а затем чистовая отделка. Однако в обоих случаях важна аккуратность и защита поверхностей.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.