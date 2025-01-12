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Необычный способ стирки пуховика: нужно просто добавить эти овощи в стиральную машину

2:19
Недвижимость

Стирка пуховика может вызвать опасения, особенно если вы боитесь, что внутри могут образоваться комочки из перьев. Но не стоит паниковать — есть простой способ избежать этой проблемы и вернуть вашей зимней куртке первоначальную форму.

Стиральная машина
Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стиральная машина

Один из эффективных методов, который не все знают, включает… картофель. Да-да, именно картофель! Оказавшись в стиральной машине, картошка помогает предотвратить комкование пуха и перьев.

Как это работает

На YouTube-канале Justin Outdoors подробно рассказывается о том, как это работает. Всё, что вам нужно — это несколько чистых картофелин. Положите их в барабан стиральной машины вместе с курткой или одеялом. Картошки будет достаточно 5-6 штук, и их перемещение по барабану будет разбивать все возможные комочки из мокрых перьев, не позволяя им слипаться.

Чтобы избежать повреждения внешней ткани, прежде чем загрузить пуховик в стиральную машину, выверните его наизнанку. Закройте молнии и застегните все кнопки, чтобы картофель не проник внутрь.

Установите стиральную машину на деликатный режим с температурой воды не выше 30 °C и дождитесь окончания цикла, включая отжим. Важно помнить, что при стирке пуховика следует использовать моющее средство для деликатных тканей и избегать кондиционера для белья — его использование может повредить структуру пуха.

Сушка

Хотя для сушки можно использовать специальную сушилку с шариками, есть и другой способ: сушите пуховик горизонтально, не вешайте его на плечики. Регулярно встряхивайте куртку в процессе сушки, чтобы перья распределялись равномерно.

Если не хотите использовать картофель: Не любите картошку? Есть альтернативы. В специализированных магазинах можно найти резиновые мячи с шипами или специальные шарики для стирки, которые выполняют ту же роль. Также для этого подходят резиновые игрушки для собак.

Правильный уход за пуховиком — это инвестиция в долгий срок службы вашей одежды. Пуховики — довольно дорогие вещи, и их стоит беречь, соблюдая эти простые правила, пишет Receptar.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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