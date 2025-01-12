Грязный пол от заляпанной грязью обуви будет сиять: просто добавьте немного этого средства

Льняное масло — это натуральное средство, которое давно известно своей способностью защищать древесину, но его можно использовать и для уборки пола.
Оно идеально подходит для деревянных, ламинатных и виниловых покрытий. Это средство проникнет в структуру древесины, придавая красивый блеск, а также образует тонкую защитную пленку, которая защищает поверхность от грязи, пыли и влаги.
Такая пленка помогает не только поддерживать чистоту, но и предотвращает появление царапин, что особенно важно на деревянных полах.
Для того чтобы использовать льняное масло для уборки, достаточно добавить 6 капель масла в ведро с тёплой водой и хорошо размешать. Затем смочите швабру или мягкую тряпочку в растворе, отожмите её и начинайте мыть пол. После уборки протрите поверхность сухой салфеткой из микрофибры, чтобы избавиться от лишней влаги.
Это средство не только эффективно очищает полы, но и помогает продлить срок их службы. За счёт своей защитной пленки масло предотвращает накопление грязи. Сам пол дольше остаётся чистым.
Льняное масло является отличной альтернативой химическим чистящим средствам, поскольку оно абсолютно безопасно для здоровья и не наносит вреда окружающей среде, пишет чешский журнал Receptar.
Льняно́е ма́сло (лат. oleum lini) — растительное масло, получаемое из семян льна.
Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.
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