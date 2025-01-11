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Открытая дверца стиральной машины после стирки: все за и против

2:00
Недвижимость

Кажется очевидным, что оставлять дверцу стиральной машины полуоткрытой — хорошая идея. Это помогает избавиться от влаги и предотвратить образование плесени. Однако не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Давайте разберёмся в аргументах за и против этого подхода.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Почему стоит оставлять дверцу открытой?

Борьба с плесенью и влагой. Оставляя дверцу открытой после стирки, вы обеспечиваете циркуляцию воздуха. Это помогает избежать накопления влаги внутри барабана и предотвращает появление плесени.

Предотвращение неприятного запаха. Если дверца закрыта, остатки влаги и моющих средств могут стать причиной затхлого запаха, который впоследствии передаётся одежде.

После цикла стирки внутренняя температура барабана повышена, и оставление дверцы открытой помогает снизить конденсацию.

Почему не стоит держать дверцу открытой?

Постоянное давление на петли дверцы может привести к их износу. Даже небольшие отклонения могут стать причиной проблем с герметичностью и функциональностью замка.

Современные стиральные машины оснащены чувствительными датчиками, которые могут реагировать на окружающие условия. Постоянно открытая дверца может повлиять на их корректную работу.

Нарушение работы внутренних систем, вызванное изменениями условий, может повлиять на эффективность стирки и увеличить энергопотребление.

Оптимальное решение

После стирки оставляйте дверцу открытой. Дайте стиральной машине проветриться в течение 1-2 часов после завершения цикла стирки. Как только машина высохнет, закрывайте дверцу, чтобы избежать избыточного давления на петли.

Используйте уксус или специальные дезинфицирующие средства для очистки барабана, уплотнителей и лотка для порошка.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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