У всех ваших соседей в ванной есть бумага для выпечки — и вот почему

Большинство из нас хранят бумагу для выпечки на кухне и используют её по основному назначению — для выпечки. Однако её потенциал гораздо шире, чем кажется на первый взгляд.
Знали ли вы, что этот простой предмет может стать вашим верным помощником и в ванной?
Секрет эффективности бумаги для выпечки — её вощеная поверхность. Она не только помогает убрать пятна от воды, известковый налёт и остатки мыла, но и создаёт защитную плёнку, которая предотвращает повторное загрязнение.
После каждого использования душевой кабины отрывайте кусочек бумаги. Потом протирайте ею стекло, краны и душевую лейку лёгкими круговыми движениями.
Поверхности будут сиять, а тонкая плёнка на них будет отталкивать воду.
Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.