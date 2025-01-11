Аккумуляторы для ноутбуков могут стать неисчерпаемым источником электричества

2:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мире, где устойчивое развитие и инновации становятся ключевыми факторами, один энтузиаст энергетической самодостаточности продемонстрировал, как технологические отходы можно превратить в неисчерпаемый источник энергии.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Электросчётчик

С 2016 года он снабжает свой дом электричеством, используя коллекцию из более чем 650 аккумуляторов от ноутбуков, доказывая, что старые и забытые ресурсы могут быть весьма полезными.

Вдохновлённый необходимостью сделать свой дом автономным, пользователь начал свой проект в ноябре 2016 года, когда уже использовал солнечные панели и старый аккумулятор вилочного погрузчика для выработки энергии.

С тех пор он собрал более 650 аккумуляторов, чтобы создать систему, способную полностью обеспечить его дом электричеством. Устройство было установлено в сарае, расположенном в 50 метрах от дома, и использует комбинацию старых батарей и солнечных панелей для выработки устойчивой энергии.

Проект с самого начала столкнулся с рядом технических проблем, таких как неравномерная скорость разряда батарей. Чтобы улучшить работу системы, пользователь разобрал старые батареи на элементы и собрал их в специальные стойки, что позволило добиться оптимальной производительности и долговечности. В дальнейшем он добавил солнечные панели, увеличив мощность системы и повысив её эффективность.

Ещё одно важное улучшение заключалось в использовании медных кабелей для соединения аккумуляторов, что способствовало долговечности конструкции. В результате его система работала непрерывно почти десять лет без серьёзных сбоев, а сама идея продолжает развиваться.

Пользователь отмечает, что за всё время его проект не потребовал замены аккумуляторов, что свидетельствует о надёжности системы. Это также демонстрирует потенциал повторного использования электронных отходов, превращая устаревшие компоненты в ценные ресурсы, которые могут служить долгие годы, пишет JV Tech.

Уточнения

Электри́чество (от лат. electricus, далее из др.-греч. ἤλεκτρον) — совокупность явлений, обусловленных существованием, взаимодействием и движением электрических зарядов.



Ноутбук (англ. notebook — блокнот) — переносной компьютер, в корпусе которого могут быть объединены основные компоненты персонального компьютера .



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