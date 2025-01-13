Аромат цветов в доме без химии: безопасная добавка для мытья полов

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для создания приятного аромата в доме и поддержания чистоты не обязательно использовать химические освежители и моющие средства. Эфирные масла — это отличная альтернатива, которая не только наполняет дом приятным запахом, но и эффективно обеззараживают поверхности.

Фото: Pexels by SHVETS production, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мытьё полов

Они безопасны для детей и животных, а их аромат значительно превосходит химические запахи магазинных средств.

Для мытья пола с эфирными маслами рекомендуется добавлять 1 столовую ложку масла на ведро воды. В одной столовой ложке содержится примерно 30-40 капель масла.

Идеальным сочетанием для мытья полов является смесь масел лаванды и чайного дерева. Для усиления эффекта можно добавить 30 мл белого уксуса в воду. Этот раствор не только придаст блеск линолеуму, но и усилит аромат эфирных масел. Он подходит для всех типов поверхностей.

Вы можете экспериментировать с различными эфирными маслами, создавая уникальные ароматы, которые будут радовать вас и ваших близких.

Уточнения

Арома́т (от греч. άρωματός — душистое вещество) — приятный запах.



Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.



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