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Как сделать старомодный дом современным без перепланировки? Советы по интерьеру

2:17
Недвижимость

Обновление цветовой схемы

Выберите современную цветовую палитру, чтобы освежить экстерьер и интерьер вашего дома. Выбирайте нейтральные тона или современные оттенки, которые дополняют архитектурный стиль. Покрасьте стены, отделку и входную дверь, чтобы создать целостный и современный вид.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

Оформление окон

Обновите оформление окон, чтобы придать своему дому современный вид. Замените тяжелые шторы гладкими жалюзи или шторами, которые пропускают естественный свет. Подумайте об использовании прозрачных штор или простых штор, чтобы сохранить уединение, создавая при этом воздушную и современную атмосферу.

Трансформация напольного покрытия

Если ваш бюджет позволяет, обновите устаревшее напольное покрытие на более современный вариант. Рассмотрите такие материалы, как твердая древесина, бамбук или виниловые доски, которые придают им современный вид. Если замена напольного покрытия невозможна, вы можете обновить существующее напольное покрытие, выполнив косметическую отделку или покрасив его в современный цвет.

Модернизация приборов и оборудования

Замените старомодные светильники и фурнитуру по всему дому, включая дверные ручки, ручки шкафов, смесители и выключатели света. Выбирайте дизайны, отражающие современную эстетику, такие как чистые линии и матовая металлическая отделка, чтобы создать целостный и обновленный вид.

Используйте современную мебель и аксессуары

Внедрите современную мебель и аксессуары для обновления интерьера. Выбирайте изделия с четкими линиями, гладким дизайном и современными материалами. Добавьте современные произведения искусства, декоративные подушки и ковры, которые дополнят цветовую гамму и общий стиль вашего пространства.

Технологии

Интегрируйте современные технологии в свой дом, чтобы повысить его функциональность и удобство. Установите устройства умного дома, такие как программируемые термостаты, умные системы освещения и голосовые помощники, чтобы перевести свой дом в цифровую эпоху.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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