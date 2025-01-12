Нехватка места для хранения на кухне. Вот как вы можете с этим справиться!

Максимизируйте вертикальное хранение, установив полки или подвесные стеллажи на стенах. Это позволяет хранить такие приборы, как блендеры, миксеры или тостеры, на столешнице и использовать пространство на стене.
Используйте шкафы эффективно, включив в них полки или выдвижные органайзеры. Аккуратно сложите на эти полки небольшие приборы, чтобы максимально использовать доступное пространство.
Используйте пространство в ящиках, используя разделители для организации небольших приборов, таких как ручные смесители, консервные ножи или мерные стаканчики. Это обеспечивает легкий доступ к ним и позволяет избежать беспорядка.
Установите крючки или стеллажи под шкафами, чтобы повесить кружки.
Если ваша духовка не используется, используйте духовку для хранения. Убедитесь, что духовка полностью охлаждена, и храните термостойкие приборы, которые безопасны для хранения внутри.
По возможности храните редко используемые приборы в других местах вашего дома, таких как кладовая, кладовая или гараж. Это освобождает место на кухне для приборов, которыми вы пользуетесь регулярно.
Кухня — помещение для приготовления пищи.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.