Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ржавчина на груше: как спасти дерево от гибели
Кто придумал ветеринарный воротник для питомцев?
Три опасности зимы для кошек и собак: защитите своего любимца
7 удивительных гибридов животных, которых не встретишь в дикой природе
Как сделать старомодный дом современным без перепланировки? Советы по интерьеру
Сигналы клаксона: как правильно реагировать, чтобы избежать конфликтов
Приготовьте простой манник на кефире или сметане, с которым справится даже ребёнок
У Великобритании остался недельный запас газа
Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу

Нехватка места для хранения на кухне. Вот как вы можете с этим справиться!

1:26
Недвижимость

Используйте вертикальное пространство

Максимизируйте вертикальное хранение, установив полки или подвесные стеллажи на стенах. Это позволяет хранить такие приборы, как блендеры, миксеры или тостеры, на столешнице и использовать пространство на стене.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

Используйте пространство в шкафу

Используйте шкафы эффективно, включив в них полки или выдвижные органайзеры. Аккуратно сложите на эти полки небольшие приборы, чтобы максимально использовать доступное пространство.

Разделители для ящиков

Используйте пространство в ящиках, используя разделители для организации небольших приборов, таких как ручные смесители, консервные ножи или мерные стаканчики. Это обеспечивает легкий доступ к ним и позволяет избежать беспорядка.

Хранение под шкафом

Установите крючки или стеллажи под шкафами, чтобы повесить кружки.

Используйте пространство в духовке

Если ваша духовка не используется, используйте духовку для хранения. Убедитесь, что духовка полностью охлаждена, и храните термостойкие приборы, которые безопасны для хранения внутри.

Храните за пределами кухни

По возможности храните редко используемые приборы в других местах вашего дома, таких как кладовая, кладовая или гараж. Это освобождает место на кухне для приборов, которыми вы пользуетесь регулярно.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.

  •  

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Недвижимость
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого Аудио 
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Еда и рецепты
Вот как вкусно приготовить печень. Следуйте этим советам
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Зонд Parker записал голос Солнца
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Алсу почти никогда не ругает своих детей: лишь один поступок может огорчить певицу
Культовые кинообразы, ставшие основой модных трендов
Лишний вес уйдёт за месяц: простой способ поможет снизить суточную калорийность еды на 500 калорий
Последний раз — Бельгия впервые в рамках ЕС запретила продажу одноразовых вейпов
Как бузина помогает сжигать жир и укреплять иммунитет
Что не стоит есть на пустой желудок: список продуктов, которых нужно избегать
Нехватка места для хранения на кухне. Вот как вы можете с этим справиться!
Яичный секрет здоровья: почему этот продукт обязателен в рационе
Прогулка обернулась бедой: в Нью-Йорке разыскивают пудель-бишона
Обрезка деревьев в январе: условия и рекомендации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.