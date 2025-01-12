Нехватка места для хранения на кухне. Вот как вы можете с этим справиться!

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Используйте вертикальное пространство

Максимизируйте вертикальное хранение, установив полки или подвесные стеллажи на стенах. Это позволяет хранить такие приборы, как блендеры, миксеры или тостеры, на столешнице и использовать пространство на стене.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Используйте пространство в шкафу

Используйте шкафы эффективно, включив в них полки или выдвижные органайзеры. Аккуратно сложите на эти полки небольшие приборы, чтобы максимально использовать доступное пространство.

Разделители для ящиков

Используйте пространство в ящиках, используя разделители для организации небольших приборов, таких как ручные смесители, консервные ножи или мерные стаканчики. Это обеспечивает легкий доступ к ним и позволяет избежать беспорядка.

Хранение под шкафом

Установите крючки или стеллажи под шкафами, чтобы повесить кружки.

Используйте пространство в духовке

Если ваша духовка не используется, используйте духовку для хранения. Убедитесь, что духовка полностью охлаждена, и храните термостойкие приборы, которые безопасны для хранения внутри.

Храните за пределами кухни

По возможности храните редко используемые приборы в других местах вашего дома, таких как кладовая, кладовая или гараж. Это освобождает место на кухне для приборов, которыми вы пользуетесь регулярно.

Уточнения

Кухня — помещение для приготовления пищи.



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