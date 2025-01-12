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Обманутый мошенниками житель Мурманска остался без квартиры

1:16
Недвижимость

В Мурманске жертвой крупного обмана с потерей квартиры стал местный житель, который обратился в полицию.

Murmansk (MMK - ULMM) AN1445818
Фото: commons.wikimedia.org by
Igor Dvurekov
, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Murmansk (MMK - ULMM) AN1445818

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что квартира северянина выставлена на продажу мошенниками, и для предотвращения сделки нужно самому оформить фиктивную продажу жилья.

Кроме того, аферист заявил, что мошенники пытаются снять деньги с банковского счета жертвы. Под влиянием обмана мужчина взял в кредит 300 тысяч рублей и перевел их на "безопасный счет", который указал злоумышленник.

Через некоторое время квартира была продана, а на банковский счет мужчины поступили 3,5 миллиона рублей. Эти средства он также перевел на "безопасный счет", указанный аферистами. Попытки связаться с ними оказались безуспешными, поскольку номера были заблокированы.

Только после этого мужчина осознал, что его обманули, и обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, как сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Уточнения

Му́рманск (в 1916—1917 годах — Рома́нов-на-Му́рмане, кильд. саам. Мурман ланнҍ) — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области.

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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