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Как поддерживать порядок в доме: 5 простых советов опытных домохозяек

1:14
Недвижимость

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы её дом всегда сиял чистотой. И это желание вполне осуществимо!

квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
квартира

Опытные домохозяйки поделились пятью простыми секретами поддержания идеального порядка в доме. Вот они:

  1. Заправляйте постель сразу после пробуждения. Убранная кровать не только придаёт спальне аккуратный вид, но и помогает быстрее настроиться на новый день.
  2. Кладите одежду на своё место. Это не только экономит время на поиски, но и поддерживает порядок в комнате.
  3. Ежедневно протирайте подоконники. На них скапливается пыль, которая портит общее впечатление от помещения.
  4. Убирайте загрязнения сразу. Это позволит вам избежать накопления грязи и сэкономит время при еженедельной уборке.
  5. Мойте посуду сразу после еды. Это избавит вас от лишних хлопот и поможет поддерживать чистоту на кухне.

А ещё многие неправильно используют пылесос во время уборки. Чтобы он эффективно всасывал грязь, а не разбрасывал её, его нужно направлять назад, а не вперёд.

Следуя этим советам, вы сможете сделать свой дом уютным и чистым без лишних усилий!

Уточнения

Поря́док — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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