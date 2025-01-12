Как поддерживать порядок в доме: 5 простых советов опытных домохозяек

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы её дом всегда сиял чистотой. И это желание вполне осуществимо!

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ квартира

Опытные домохозяйки поделились пятью простыми секретами поддержания идеального порядка в доме. Вот они:

Заправляйте постель сразу после пробуждения. Убранная кровать не только придаёт спальне аккуратный вид, но и помогает быстрее настроиться на новый день. Кладите одежду на своё место. Это не только экономит время на поиски, но и поддерживает порядок в комнате. Ежедневно протирайте подоконники. На них скапливается пыль, которая портит общее впечатление от помещения. Убирайте загрязнения сразу. Это позволит вам избежать накопления грязи и сэкономит время при еженедельной уборке. Мойте посуду сразу после еды. Это избавит вас от лишних хлопот и поможет поддерживать чистоту на кухне.

А ещё многие неправильно используют пылесос во время уборки. Чтобы он эффективно всасывал грязь, а не разбрасывал её, его нужно направлять назад, а не вперёд.

Следуя этим советам, вы сможете сделать свой дом уютным и чистым без лишних усилий!

Уточнения

Поря́док — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо.



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