Как поддерживать порядок в доме: 5 простых советов опытных домохозяек

Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы её дом всегда сиял чистотой. И это желание вполне осуществимо!
Опытные домохозяйки поделились пятью простыми секретами поддержания идеального порядка в доме. Вот они:
А ещё многие неправильно используют пылесос во время уборки. Чтобы он эффективно всасывал грязь, а не разбрасывал её, его нужно направлять назад, а не вперёд.
Следуя этим советам, вы сможете сделать свой дом уютным и чистым без лишних усилий!
Поря́док — гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-либо.
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Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.