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Эксперты прогнозируют стагнацию цен на квартиры в первые месяцы 2025 года

1:45
Недвижимость

В начале 2025 года прогнозируется стагнация цен на квартиры, которая может смениться умеренным ростом на 4-5% в течение следующих пяти-семи месяцев. Об этом сообщает управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Интерьер
Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons
Интерьер

По словам Сырцова, динамика цен на рынке жилой недвижимости будет зависеть от доступности ипотечного кредитования.

Ожидается, что в 2025 году Центробанк смягчит монетарную политику, снизив ключевую ставку с текущих 21% до 15-17%. Это может способствовать постепенному росту цен на жильё. Однако Сырцов отмечает, что на данный момент ключевая ставка находится на плато и, возможно, останется на уровне 21% до конца 2024 года, пишет Газета.Ru.

Сырцов также прогнозирует, что премиальное и элитное жильё будет дорожать быстрее инфляции. Это связано с тем, что состоятельные клиенты предпочитают инвестировать в недвижимость, а не в депозиты. Кроме того, на премиальном и элитном рынках популярны программы рассрочки, которые делают покупку жилья более доступной без необходимости оформления ипотеки.

Согласно данным Единого ресурса застройщиков, средняя площадь квартиры в России составляет 49 квадратных метров. На первичном рынке средняя стоимость такой квартиры составляет 8,53 миллиона рублей, а на вторичном — 7,55 миллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке на рынке составляет 29% годовых.

Уточнения

Стагнация (фр. stagnation, от лат. stagno — делаю неподвижным, останавливаю; лат. stagnum — стоячая вода — застой в производстве, торговле и т. д.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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