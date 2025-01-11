Лучшие советы по выбору кровати для полноценного отдыха

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор кровати — это не просто покупка мебели. Это важный шаг, который влияет на качество вашего сна, а значит, и на ваше здоровье и самочувствие. Ведь мы проводим около 30% своей жизни в постели. Поэтому важно правильно выбрать кровать, которая будет удобной и подходящей для вашего тела.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Форма и размеры кровати: как выбрать оптимальный вариант

Первым шагом в выборе кровати является определение ее размера. Длина кровати должна быть больше вашего роста хотя бы на 10 см, чтобы вам было комфортно. Но лучше выбрать кровать длиной на 20-50 см больше вашего роста. Это обеспечит дополнительное пространство для полноценного отдыха.

Что касается ширины, то есть простой способ понять, подходит ли вам выбранная модель. Лягте на свою половину кровати и положите руки за голову. Разведите локти как можно шире. Если вы не переходите на другую сторону и не мешаете себе, значит, такая ширина кровати будет оптимальной. Если же вы чувствуете, что не хватает места, стоит выбрать более широкую модель.

Прямоугольная форма — классика жанра

Когда речь идет о форме кровати, большинство дизайнеров рекомендуют придерживаться классического варианта. Прямоугольные кровати — самые удобные и практичные. Хотя на рынке встречаются кровати в виде круга, овала или других оригинальных форм, их выбор может привести к неудобствам. Сон на таких кроватях зачастую не такой комфортный, как на стандартных. Кроме того, нестандартная форма требует больше пространства в спальне и может создать трудности с поиском постельного белья, одеял и пледов.

Дополнительные факторы для комфорта

Не забывайте о других важных аспектах при выборе кровати. Для хорошего сна необходим качественный матрас, который обеспечит правильную поддержку позвоночника. И, конечно, стоит обратить внимание на изголовье — оно должно быть удобным и соответствовать вашему стилю.

Уточнения

Крова́ть (от греч. ο κράβατος, το κρεβάτι [краватос]) — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа.



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