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Запотели окна? Решение, которое не ударит по кошельку

2:46
Недвижимость

Зимние месяцы могут принести не только холод, но и неприятную проблему — запотевшие окна. Влажность на стеклах не только ухудшает внешний вид, но и может быть сигналом серьезных проблем в доме. Что делать, если обычные способы не помогают, а покупать дорогостоящее оборудование не хочется? На помощь приходят простые и доступные решения.

Запотевшее окно
Фото: commons.wikimedia.org by Maxxmagic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запотевшее окно

Почему влажность на окнах так неприятна

Конденсация на окнах — это не только эстетическая проблема. Она может стать причиной роста плесени и грибка, которые представляют опасность для здоровья. Особенно в холодное время года, когда мы стараемся сохранить тепло внутри и реже проветриваем помещение, сырость на окнах становится частым явлением.

Однако не только вред для здоровья стоит учитывать. Излишняя влага может привести к повреждениям стен, появлению мокрых пятен и разрушению строительных материалов. Но не переживайте, есть несколько простых способов справиться с этим.

Простое решение: поставьте его на подоконник

Если вы хотите избавиться от запотевших окон без лишних затрат, попробуйте использовать обычную поваренную соль. Поставьте миску с солью на подоконник — она будет поглощать излишнюю влагу из воздуха. Такой метод работает удивительно эффективно, и вам не нужно тратить деньги на дорогостоящее оборудование.

Альтернативой соли могут быть и другие доступные средства, например, сырой рис. Этот метод также поможет снизить влажность и избежать запотевания окон.

Для владельцев домашних животных есть еще один интересный вариант. Наполнитель для кошачьих туалетов, который разлагается при контакте с жидкостью, прекрасно справляется с лишней влагой. Насыпьте его в миску и поставьте на подоконник. Также можно использовать старые носки или чулки: засыпьте их наполнителем и положите на подоконник. Этот способ работает не хуже, чем соль или рис!

Не забывайте о вентиляции

Для борьбы с влагой крайне важно регулярно проветривать помещение. Даже в зимнее время, когда на улице холодно, правильная циркуляция воздуха может существенно уменьшить уровень влажности в доме. Постоянное внимание к вентиляции поможет предотвратить образование конденсата на окнах и снизить риски появления плесени.

Если домашние методы не дают желаемого результата, стоит подумать об установке механической вентиляции или влагопоглотителей. Эти устройства могут оказаться незаменимыми в условиях повышенной влажности и помогут поддерживать в доме комфортный микроклимат.

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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