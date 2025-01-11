Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимняя рыбалка с собакой: как избежать неприятностей
Почему одни люди физически выносливее других?
Почему крокодилы плачут, и как это связано с их выживанием
Эти методы помогут быстро согреться в квартире зимой
Депозиты остаются лидером среди инвестиционных инструментов для россиян
21 января с Земли можно увидеть парад планет
Дубайский шоколад не смог перейти границу
Директор Валерия Леонтьева сообщил, правда ли певец вернётся на большую сцену
Как сохранить здоровье фикуса в холодное время года

5 способов, как старые носки спасают ваш дом и вещи

Недвижимость

У каждого из нас в шкафу есть пара старых носок, которые уже не годятся для повседневного ношения. Что с ними делать? Просто выбросить? О, нет! Вместо того чтобы избавляться от них, вы можете использовать их для множества практичных и даже креативных целей. Вот несколько идей, как можно перепрофилировать старые носки в повседневной жизни.

Носки
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Носки

1. Чистка жалюзи

Ваши жалюзи потеряли свой прежний вид? Возьмите старый носок, наденьте его на руку, распылите на нем немного воды с моющим средством и проведите по каждому лезвию жалюзи. Это поможет вам избавиться от пыли и грязи, и ваши жалюзи снова будут сиять.

2. Защита обуви в чемодане

Если вы собираетесь в поездку и не хотите, чтобы обувь поцарапалась или запачкалась, старые носки станут отличными защитниками. Просто натяните их на обувь перед упаковкой в чемодан — и ваша пара будет в безопасности.

3. Органайзеры для мелочей

Старые носки могут стать удобными мешочками для мелких предметов. Нарежьте носки, закройте один конец, и у вас получится мини-органайзер для пуговиц, пряжи, бижутерии или канцелярских товаров. Это простое и практичное решение для хранения.

4. Протекторы для мебели

Если в вашем доме есть деревянная мебель, старые носки могут стать отличной защитой для пола. Оберните носок вокруг ножек стульев или столов, и ваш пол будет в безопасности от царапин и повреждений.

Почему это важно

Перепрофилирование старых носок — это не только способ решить повседневные бытовые проблемы, но и вклад в экологическую устойчивость. Вместо того чтобы выбрасывать носки, вы даете им вторую жизнь, что помогает снизить количество отходов. Это просто, удобно и экологично!

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания
Экономика и бизнес
Почему в гипермаркетах США наблюдается продуктовая гигантомания Аудио 
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами
Недвижимость
Ипотека: как досрочное погашение может обернуться проблемами Аудио 
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Недвижимость
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Последние материалы
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина в фильме Кремлёвский волшебник
Фитнес-тренер Соломин объяснил, когда начинается процесс жиросжигания
Удивите всех: как добиться идеальной корочки на жареной рыбе
Какие растения восстановят почву после клубники
Рекордные цены на топливо! Вот как остановка транзита газа влияет на Европу
Скрип дверей: простое решение за пять минут
Юго-запад Китая стал точкой притяжения для китайских пенсионеров
Новая жизнь: с чем нужно расстаться в Новом году по мнению дизайнеров
45-летняя Дженнифер Лав Хьюитт пожаловалась на эйджизм своих поклонников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.