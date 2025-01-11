Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возможно, мы не одни: загадочные камни с Марса
Можно съесть хоть несколько порций: от этого диетического овощного супа вы точно не поправитесь
Российские банки продолжают работать с США в рамках ядерных проектов
Вспышка норовируса на пляжах Сан-Паулу: как обезопасить себя и близких
Белоруссия и Россия признают визы и отметки о пересечении границ
Филипп Киркоров рассказал об уникальных способностях своего отца
Неожиданный ответ: кого россияне считают спортсменами года?
Как выстроить эффективный уход за лицом без лишних шагов?
Рыбий жир: неожиданные риски для здоровых людей

Освежите интерьер без ремонта: 5 способов преобразить кухню

1:10
Недвижимость

Если у вас нет времени или средств на капитальный ремонт, но хочется обновить кухню, вот несколько простых и недорогих рекомендаций.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Начните с уборки. Уберите все лишние предметы с поверхностей: столешниц, полок и рабочего пространства. Избавьтесь от ненужной утвари и мелкой бытовой техники.

Помойте самые грязные участки: раковину, плиту, вытяжку и дверцы шкафчиков.

Используйте открытые и закрытые полки для организации пространства. Банки и упаковки переливайте в красивые ёмкости.

Подберите технику и аксессуары в едином цвете, чтобы создать гармоничную атмосферу.  Смените старые полотенца, скатерти и другие текстильные элементы на более современные, соответствующие общей гамме кухни. Если техника или аксессуары старые, можно использовать стильные чехлы или накладки.

Новые шторы и скатерти могут завершить обновление вашей кухни, придав ей свежий вид. Скатерти и полотенца тоже стоит выбрать в тон общей цветовой гамме, чтобы кухня выглядела гармонично.

Уточнения

Ку́хня  — помещение для приготовления пищи.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Недвижимость
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера Аудио 
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна
Шоу-бизнес
Отдыхающая на Мальдивах Волочкова заявила, что прилетела на курорт не одна Аудио 
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Наука и техника
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана Аудио 
Популярное
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных

Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.

Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Стильная весна: главные акценты в верхней одежде
Последние материалы
Неприятного запаха в доме не будет, если использовать это простое средство
Ограничения на полёты над Россией европейских авиакомпаний продлены до лета 2025 года
Почему эти птицы не могут жить друг без друга: история их дружбы
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Почему порядок обжарки лука и моркови для супов так важен
Забытая ткань: как липохрящ снова стал научной сенсацией
Секреты снятия стресса с помощью процедур для тела
Катя Лель сделала неожиданное предсказание о 2025 годе: откроются истинные лица людей
Лучше всего расслабиться поможет эта тренировка: уделите всего 15 минут
Освежите интерьер без ремонта: 5 способов преобразить кухню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.