Освежите интерьер без ремонта: 5 способов преобразить кухню

Если у вас нет времени или средств на капитальный ремонт, но хочется обновить кухню, вот несколько простых и недорогих рекомендаций.
Начните с уборки. Уберите все лишние предметы с поверхностей: столешниц, полок и рабочего пространства. Избавьтесь от ненужной утвари и мелкой бытовой техники.
Помойте самые грязные участки: раковину, плиту, вытяжку и дверцы шкафчиков.
Используйте открытые и закрытые полки для организации пространства. Банки и упаковки переливайте в красивые ёмкости.
Подберите технику и аксессуары в едином цвете, чтобы создать гармоничную атмосферу. Смените старые полотенца, скатерти и другие текстильные элементы на более современные, соответствующие общей гамме кухни. Если техника или аксессуары старые, можно использовать стильные чехлы или накладки.
Новые шторы и скатерти могут завершить обновление вашей кухни, придав ей свежий вид. Скатерти и полотенца тоже стоит выбрать в тон общей цветовой гамме, чтобы кухня выглядела гармонично.
Ку́хня — помещение для приготовления пищи.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.