Шанс на дом мечты: в этих местах Италии квадратный метр жилья стоит всего 344 евро

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За прошлый год средняя стоимость жилья в Италии поднялась до 1 880 евро за квадратный метр, однако в некоторых муниципалитетах цены остаются удивительно низкими.

Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Италии

В 512 небольших городках и деревнях стоимость квадратного метра не превышает 1 000 евро. Лидером списка стал Моссо в провинции Бьелла, где дом можно приобрести всего за 344,67 евро за кв. м.

На втором месте — Партанна (423,01 евро) в провинции Трапани, а замыкает тройку Боргороза (460,54 евро) из провинции Риети. Эти города представляют три разных региона Италии: север, юг и центр.

В первую десятку также вошли сицилийские Муссомели (466,13 евро) и Фавара (474,59 евро), а также Крозия (497,57 евро) и Гуаньяно (498,54 евро) на юге, Ормеа (507,50 евро) на севере и Аньоне (509,91 евро) в центре страны. Замыкает топ-10 Кастель'Аззара (512,06 евро) из провинции Гроссето.

Стоит отметить, что самые дешёвые дома чаще всего находятся в небольших населённых пунктах вдали от крупных туристических центров. Некоторые регионы, такие как Трентино-Альто-Адидже и Валле-д'Аоста, в списке вовсе не представлены, а, например, в Венето самые доступные дома стоят не менее 605 евро за кв. м.

Эти муниципалитеты — идеальное решение для тех, кто ищет первый или второй дом, особенно если вы мечтаете о жизни вдали от шума больших городов, пишет Idealista.

Уточнения

Ита́лия(итал Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



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