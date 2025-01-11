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Огромная трагедия: cтраховые компании откажут жителям Калифорнии в выплатах после пожаров

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Недвижимость

Театральный и музыкальный продюсер Баронесса Катерина фон Гечмен-Вальдек рассказала о сложной ситуации с пожарами в Калифорнии и трудностях, с которыми сталкиваются жители со страховкой.

Огонь
Фото: flickr.com by Montecruz Foto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Огонь

Она отметила, что в Калифорнии, где пожары — частое явление, страхование от них очень не дешёвое, и многие жители не могут себе позволить такие полисы.

Некоторые страховые компании, по её словам, даже отменили страховки от пожаров, а в случае крупных ущербов часто ищут способы не выплачивать компенсации, пишет сайт aif.ru.

Такие компании активно исследуют обстоятельства происшествий, часто находя способы отказать в выплатах, обвиняя жертв в том, что они сами виноваты.

"То, что произошло в Калифорнии, это реально огромная трагедия, но там никто о людях особенно не позаботится", — добавила она.

Уточнения

Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə] ) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.

Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии)

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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