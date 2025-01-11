Огромная трагедия: cтраховые компании откажут жителям Калифорнии в выплатах после пожаров

Театральный и музыкальный продюсер Баронесса Катерина фон Гечмен-Вальдек рассказала о сложной ситуации с пожарами в Калифорнии и трудностях, с которыми сталкиваются жители со страховкой.
Она отметила, что в Калифорнии, где пожары — частое явление, страхование от них очень не дешёвое, и многие жители не могут себе позволить такие полисы.
Некоторые страховые компании, по её словам, даже отменили страховки от пожаров, а в случае крупных ущербов часто ищут способы не выплачивать компенсации, пишет сайт aif.ru.
Такие компании активно исследуют обстоятельства происшествий, часто находя способы отказать в выплатах, обвиняя жертв в том, что они сами виноваты.
"То, что произошло в Калифорнии, это реально огромная трагедия, но там никто о людях особенно не позаботится", — добавила она.
Пожа́р — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Калифо́рния (англ. California, американское произношение: [ˌkæləˈfɔːrniə] ) — штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана.
Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии)
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Каждый год морской лед Антарктиды тает летом и восстанавливается зимой, однако эти процессы происходят с разной интенсивностью.